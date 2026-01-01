এক ক্লিকে Meilisearch স্থাপন করুন।
রাস্টে তৈরি ওপেন-সোর্স সার্চ ইঞ্জিন যা ৫০ মিলিসেকেন্ডের কম সময়ে টাইপো-সহনশীল ফলাফল প্রদান করে।
Meilisearch-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Meilisearch দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Meilisearch হলো একটি অত্যন্ত দ্রুত, ওপেন-সোর্স সার্চ ইঞ্জিন যা Rust-এ লেখা এবং বিল্ট-ইন টাইপো টলারেন্স, ফেসেটেড ফিল্টারিং ও কাস্টমাইজযোগ্য র্যাঙ্কিং সহ 50ms-এরও কম সময়ে প্রাসঙ্গিক ফলাফল প্রদান করে — এই সবকিছু একটি সহজ REST API-এর মাধ্যমে। স্মার্ট ডিফল্ট সহ এটি সহজেই ব্যবহারযোগ্য, যা ই-কমার্স স্টোর, ডকুমেন্টেশন সাইট এবং SaaS অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে শক্তিশালী সার্চ যুক্ত করা সহজ করে তোলে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Meilisearch হোস্ট করলে লোডের অধীনে ধারাবাহিক 50ms-এর কম পারফরম্যান্সের জন্য ডেডিকেটেড CPU এবং মেমরি পাওয়া যায়, একটি নির্দিষ্ট খরচে সীমাহীন ডকুমেন্ট ইনডেক্সিং করা যায়, এবং কোনো ম্যানেজড সার্চ সার্ভিসের উপর নির্ভর না করে নিরাপত্তা ও কনফিগারেশনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।
Meilisearch-এর মূল ফিচারগুলো
50ms-এর নিচে ফলাফল
রাস্ট-ভিত্তিক ইঞ্জিন লক্ষ লক্ষ নথির মধ্যেও ৫০ মিলিসেকেন্ডের কম সময়ে অনুসন্ধান ফলাফল প্রদান করে।
বিল্ট-ইন টাইপো টলারেন্স
ব্যবহারকারীরা বানান ভুল থাকলেও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজে পায় — স্মার্ট টাইপো সংশোধন সক্রিয় করতে কোনো কনফিগারেশনের প্রয়োজন নেই।
ফ্যাসেটেড ফিল্টারিং
শক্তিশালী ফিল্টার এবং ফ্যাসেট ব্যবহারকারীদের বিভাগ, মূল্য, ট্যাগ, অথবা যেকোনো কাস্টম অ্যাট্রিবিউট দ্বারা অনুসন্ধান ফলাফল পরিমার্জন করতে দেয়।
সহজ REST API
JavaScript, Python, PHP, Go, এবং আরও অনেক কিছুর জন্য ব্যাপক SDKs যেকোনো স্ট্যাকের সাথে ইন্টিগ্রেশন সহজ করে তোলে।
রিয়েল-টাইম ইনডেক্সিং
ডকুমেন্ট যোগ করার সাথে সাথেই অনুসন্ধানযোগ্য হয়, কোনো পুনর্নির্মাণ বিলম্ব বা ম্যানুয়াল সূচক রিফ্রেশ ছাড়াই।
কেন Hostinger-এ Meilisearch রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।