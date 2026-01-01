এক ক্লিকে Parseable স্থাপন করুন।
লগ, মেট্রিক্স এবং ট্রেসের জন্য উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন পর্যবেক্ষণযোগ্যতা ডেটা লেক, যা অ্যাপাচি পারকুয়েটের উপরে রাস্ট-এ নির্মিত।
Parseable-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Parseable দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
পার্সিবল হল একটি ওপেন-সোর্স অবজার্ভেবিলিটি ডেটা লেক যা লগ, মেট্রিক্স এবং ট্রেসের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। রাস্টে লেখা এবং অ্যাপাচি পারকেটে ডেটা সংরক্ষণ করে, এটি ঐতিহ্যবাহী লগিং স্ট্যাকের খরচের একটি ভগ্নাংশে উচ্চ-ভলিউম টেলিমেট্রি গ্রহণ করে, স্মার্ট ক্যাশিং এবং কলামনার স্টোরেজের মাধ্যমে দ্রুত কোয়েরি পারফরম্যান্স বজায় রেখে।
একটি VPS-এ পার্সিবল স্ব-হোস্ট করা আপনাকে আপনার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে একটি সম্পূর্ণ অবজার্ভেবিলিটি ব্যাকএন্ড দেয়: ওপেনটেলিমেট্রির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি HTTP ইনজেশন API, SQL সমর্থন সহ একটি বিল্ট-ইন কোয়েরি ইঞ্জিন, ড্যাশবোর্ড, সতর্কতা এবং রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস — প্রতি-GB ইনজেশন ফি, ভেন্ডর লক-ইন, বা সংবেদনশীল লগ ডেটা তৃতীয় পক্ষের SaaS প্রদানকারীদের কাছে পাঠানো ছাড়াই।
Parseable-এর মূল ফিচারগুলো
Parquet-নেটিভ স্টোরেজ
ইনজেস্ট করা ইভেন্টগুলিকে কলামার অ্যাপাচি পারকেট ফাইল হিসাবে সংরক্ষণ করুন দ্রুত বিশ্লেষণমূলক কোয়েরি এবং কাঁচা JSON-এর তুলনায় নাটকীয় কম্প্রেশনের জন্য।
OpenTelemetry প্রস্তুত
OpenTelemetry প্রোটোকলের মাধ্যমে লগ, মেট্রিক্স এবং ট্রেস গ্রহণ করুন যাতে বিদ্যমান সংগ্রাহক এবং SDK গুলি কোড পরিবর্তন ছাড়াই ডেটা পাঠাতে পারে।
SQL ক্যোয়ারী ইঞ্জিন
পরিচিত ANSI SQL ব্যবহার করে যেকোনো সময়সীমার মধ্যে টেলিমেট্রি কোয়েরি করুন, ইনডেক্স করা ফিল্ডগুলিতে এবং পার্টিশন করা স্ক্যানগুলিতে সাব-সেকেন্ড প্রতিক্রিয়াসহ।
বিল্ট-ইন ড্যাশবোর্ড
আলাদা ভিজ্যুয়ালাইজেশন টুল সংযুক্ত না করে সরাসরি পার্সিবলের ভিতরে ইন্টারেক্টিভ ড্যাশবোর্ড এবং সংরক্ষিত কোয়েরি তৈরি করুন।
অ্যালার্ট এবং RBAC
লগ স্ট্রীমগুলিতে থ্রেশহোল্ড-ভিত্তিক সতর্কতা সংজ্ঞায়িত করুন এবং স্ট্রীম ও টেন্যান্টগুলিতে রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দলগুলিকে সীমিত অ্যাক্সেস প্রদান করুন।
ব্যয়-সাশ্রয়ী ধারণ
স্মার্ট ক্যাশে এবং টায়ার্ড স্টোরেজ সাম্প্রতিক ডেটা কোয়েরির জন্য দ্রুত অ্যাক্সেসযোগ্য রাখে, যখন পুরোনো পার্টিশনগুলি দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণের জন্য ডিস্কে সংকুচিত থাকে।
কেন Hostinger-এ Parseable রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।