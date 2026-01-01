এক ক্লিকে PrivateGPT স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড RAG ইঞ্জিন যা আপনাকে স্থানীয় LLM ব্যবহার করে আপনার ব্যক্তিগত নথিগুলির সাথে চ্যাট করতে দেয় — আপনার সার্ভার থেকে কোনো ডেটা বাইরে যায় না।
PrivateGPT-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PrivateGPT দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
PrivateGPT হল একটি ওপেন-সোর্স RAG (রিট্রিভাল-অগমেন্টেড জেনারেশন) প্ল্যাটফর্ম যা লোকাল লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ব্যবহার করে আপনার নিজস্ব ডকুমেন্ট কোয়েরি করার জন্য। ফাইল আপলোড করুন এবং সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন — সিস্টেমটি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক অংশগুলি পুনরুদ্ধার করে এবং একটি লোকাল LLM ব্যবহার করে সঠিক, উদ্ধৃত উত্তর তৈরি করে কোনো ডেটা এক্সটার্নাল API বা ক্লাউড সার্ভিসে না পাঠিয়ে।
এই ডেপ্লয়মেন্টটি সম্পূর্ণভাবে CPU-তে ইনফারেন্স চালানোর জন্য Ollama ব্যবহার করে, যা GPU ছাড়া যেকোনো VPS-এ এটিকে ব্যবহারিক করে তোলে। প্রথমবার চালু করার সময়, Ollama স্বয়ংক্রিয়ভাবে Llama 3.1 8B এবং একটি টেক্সট এম্বেডিং মডেল ডাউনলোড করে — কোনো HuggingFace অ্যাকাউন্ট বা API কী-এর প্রয়োজন নেই। পরবর্তী শুরুগুলি দ্রুত হয়। সেলফ-হোস্টিং আপনার ডকুমেন্ট, কোয়েরি এবং কথোপকথনের ইতিহাস আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে রাখে।
PrivateGPT-এর মূল ফিচারগুলো
১০০% প্রাইভেট ডিজাইনগতভাবে
সমস্ত অনুমান ওলামার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে চলে — নথি, প্রশ্ন এবং প্রতিক্রিয়া কখনও বাহ্যিক API বা ক্লাউড পরিষেবা স্পর্শ করে না।
ডকুমেন্ট ইনজেশন
পিডিএফ, টেক্সট ফাইল, স্প্রেডশীট এবং আরও অনেক কিছু আপলোড করুন; সিস্টেম সেগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে একটি স্থানীয় ভেক্টর স্টোরে এম্বেড করে শব্দার্থিক পুনরুদ্ধারের জন্য।
RAG-দ্বারা চালিত উত্তর
প্রতিটি প্রতিক্রিয়া প্রথমে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক নথির অংশগুলি পুনরুদ্ধার করে, অনুমানমূলক জ্ঞানের পরিবর্তে আপনার প্রকৃত বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে উত্তর প্রদান করে।
একাধিক ক্যোয়ারী মোড
কিছুই পুনরায় কনফিগার না করেই একই ইন্টারফেস থেকে RAG চ্যাট, সম্পূর্ণ ডকুমেন্ট অনুসন্ধান, সাধারণ LLM চ্যাট এবং সারসংক্ষেপের মধ্যে স্যুইচ করুন।
GPU-মুক্ত ইনফারেন্স
সম্পূর্ণরূপে সিপিইউতে ওলামার মাধ্যমে চলে — কোনো জিপিইউ বা কুডা প্রয়োজন নেই, এটিকে যেকোনো স্ট্যান্ডার্ড ভিপিএস প্ল্যানে স্থাপনযোগ্য করে তোলে।
বিল্ট-ইন ওয়েব UI
ডকুমেন্ট আপলোড করার জন্য, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য এবং ইনজেস্ট করা ফাইলগুলি পরিচালনা করার জন্য গ্র্যাডিও-ভিত্তিক ইন্টারফেস — আলাদা কোনো ফ্রন্টএন্ড ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই।
কেন Hostinger-এ PrivateGPT রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।