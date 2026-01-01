এক ক্লিকে RomM স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড রম ম্যানেজার যা মেটাডেটা, কভার আর্ট এবং ব্রাউজার-ভিত্তিক গেমপ্লে সহ রেট্রো গেম সংগ্রহগুলি সংগঠিত করে।
RomM-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
RomM দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
RomM হলো একটি ব্যাপক সেলফ-হোস্টেড ROM ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা বিক্ষিপ্ত গেম ফাইলগুলোকে একটি সুসংগঠিত, অনুসন্ধানযোগ্য লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার সংগ্রহকে IGDB এবং MobyGames থেকে কভার আর্ট, স্ক্রিনশট এবং বিবরণ দিয়ে সমৃদ্ধ করে, আর্কেড ক্লাসিক থেকে আধুনিক কনসোল পর্যন্ত শত শত প্ল্যাটফর্ম সমর্থন করে।
RomM সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার গেম সংগ্রহ আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে থাকে — ক্লাউড স্টোরেজের শর্তাবলী নিয়ে কোনো উদ্বেগ নেই, ব্যান্ডউইথ থ্রটলিং নেই এবং কোনো মাসিক ফি নেই। আপনি নিয়ন্ত্রণ করেন কে অ্যাক্সেস পাবে, এবং আপনি নতুন প্ল্যাটফর্ম যোগ করলে বা সংগ্রহের সেট সম্পূর্ণ করলে আপনার লাইব্রেরি সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পায়।
RomM-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় মেটাডেটা
IGDB এবং MobyGames থেকে কভার আর্ট, স্ক্রিনশট এবং বিবরণ সংগ্রহ করে, যা বড় সংগ্রহের জন্য ম্যানুয়াল ক্যাটালগিংয়ের বহু ঘন্টা দূর করে।
ব্রাউজার-ভিত্তিক গেমপ্লে
EmulatorJS এবং RuffleRS এর মাধ্যমে ব্রাউজারে সরাসরি গেম খেলুন, প্রতিটি ডিভাইসে এমুলেটর ইনস্টল না করেই।
মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম সাপোর্ট
একীভূত ইন্টারফেসের অধীনে NES, SNES, প্লেস্টেশন, আর্কেড এবং শত শত অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের সংগ্রহগুলিকে সংগঠিত করে।
ব্যবহারকারীর অনুমতি
সুনির্দিষ্ট অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ আপনাকে আপনার লাইব্রেরি পরিবার বা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে দেয়, যখন প্রশাসনিক কাজগুলি সীমাবদ্ধ রাখা হয়।
মাল্টিফাইল গেম দলবদ্ধকরণ
স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাল্টি-ডিস্ক শিরোনাম, আঞ্চলিক বৈকল্পিক এবং সংশোধনগুলি সনাক্ত করে ও গোষ্ঠীভুক্ত করে যাতে প্রতিটি গেম একটি একক এন্ট্রি হিসাবে প্রদর্শিত হয়।
কেন Hostinger-এ RomM রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
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