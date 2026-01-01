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খরচ করার অভ্যাস নিরীক্ষণ এবং পারিবারিক বাজেট পরিচালনার জন্য একটি ওপেন-সোর্স ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যয় ট্র্যাকার।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Expensave দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
এক্সপেনসেভ একটি ওপেন-সোর্স খরচ ট্র্যাকিং অ্যাপ্লিকেশন যা ব্যক্তি এবং পরিবারের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা তাদের আর্থিক ডেটার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চান। শেয়ার করা খরচের ক্যালেন্ডার, ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইম্পোর্ট এবং খরচের অভ্যাস সংক্রান্ত রিপোর্টের মাধ্যমে, এটি কাঁচা লেনদেনের ডেটাকে কার্যকরী অন্তর্দৃষ্টিতে পরিণত করে যা আপনাকে বুঝতে সাহায্য করে আপনার টাকা কোথায় যাচ্ছে।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ এক্সপেনসেভ স্ব-হোস্ট করা সংবেদনশীল আর্থিক ডেটা তৃতীয় পক্ষের বাণিজ্যিক সার্ভার থেকে দূরে রাখে, পুনরাবৃত্ত সাবস্ক্রিপশন ফি দূর করে, এবং প্রতিটি পরিবারের সদস্যকে শংসাপত্র শেয়ার না করেই অ্যাক্সেস দেয় — যখন স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপগুলি বছরের পর বছর ধরে খরচের ইতিহাস রক্ষা করে।
Expensave-এর মূল ফিচারগুলো
যৌথ ব্যয় ক্যালেন্ডার
একাধিক ব্যবহারকারী একই ক্যালেন্ডারে অবদান রাখতে পারে, যা পরিবার এবং রুমমেটদের জন্য পারিবারিক বাজেটের স্বচ্ছতা বজায় রাখা সহজ করে তোলে।
ব্যাংক বিবরণী ইমপোর্ট
আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্টেটমেন্ট আমদানি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেন পূরণ করুন, ম্যানুয়াল এন্ট্রি কমিয়ে সম্পূর্ণ ব্যয়ের রেকর্ড নিশ্চিত করুন।
খরচের অভ্যাসের রিপোর্ট
ভিজ্যুয়াল অ্যানালিটিক্স সময়ের সাথে সাথে বিভাগ অনুসারে আয় এবং ব্যয় বিশ্লেষণ করে, এমন প্যাটার্ন প্রকাশ করে যা আপনাকে আরও স্মার্ট বাজেট সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
প্রগতিশীল ওয়েব অ্যাপ
মোবাইল-রেসপনসিভ PWA আপনাকে যেকোনো ডিভাইস থেকে তাৎক্ষণিকভাবে খরচ লগ করতে দেয়, যাতে আপনি চলার পথে কোনো লেনদেন মিস না করেন।
গোপনীয়তা-প্রথম নকশা
সমস্ত আর্থিক ডেটা আপনার নিজের সার্ভারে থাকে — কোনো তৃতীয় পক্ষের বিশ্লেষণ নেই, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি নেই, এবং একটি বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোনো ঝুঁকি নেই।
কেন Hostinger-এ Expensave রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।