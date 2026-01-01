এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে অ্যাকচুয়াল বাজেট স্থাপন করুন।
গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক ব্যক্তিগত আর্থিক অ্যাপ যা এনভেলপ বাজেট ব্যবহার করে প্রতিটি ডলারকে একটি উদ্দেশ্য দেয়।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Actual Budget দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Actual Budget হলো একটি দ্রুত, লোকাল-ফার্স্ট ব্যক্তিগত আর্থিক অ্যাপ্লিকেশন যা এনভেলপ বাজেটিং পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে তৈরি—আপনার উপার্জিত প্রতিটি ডলার খরচ করার আগে একটি নির্দিষ্ট ক্যাটাগরিতে বরাদ্দ করা হয়। মূলত একটি বাণিজ্যিক পণ্য হলেও, এটি এর নির্মাতার দ্বারা ওপেন-সোর্স করা হয়েছিল এবং এখন একটি সক্রিয় কমিউনিটি দ্বারা পরিচালিত হয়, যা এটিকে YNAB-এর অন্যতম সক্ষম বিনামূল্যের বিকল্প করে তুলেছে।
যেহেতু Actual Budget একটি লোকাল-ফার্স্ট আর্কিটেকচার ব্যবহার করে, আপনার আর্থিক ডেটা তৃতীয় পক্ষের ক্লাউডের পরিবর্তে আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে থাকে। মাল্টি-ডিভাইস সিঙ্ক্রোনাইজেশন এখনও আপনার সেলফ-হোস্টেড সার্ভারের মাধ্যমে কাজ করে এবং ঐচ্ছিক এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন ডেটা ট্রানজিটে সুরক্ষিত রাখে। SimpleFIN (US/Canada) এবং GoCardless (EU/UK) এর মাধ্যমে ব্যাংক সংযোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেন নিয়ে আসে, যখন YNAB-এর জন্য ইম্পোর্ট সাপোর্ট মাইগ্রেশনকে সহজ করে তোলে।
Actual Budget-এর মূল ফিচারগুলো
খামের বাজেট
খরচ করার আগে প্রতিটি ডলার একটি নির্দিষ্ট বিভাগে বরাদ্দ করে, যা আপনাকে আনুমানিক হিসাবের পরিবর্তে প্রকৃত আয়ের উপর ভিত্তি করে একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা দেয়।
স্থানীয়-প্রথম ডেটা মালিকানা
আপনার আর্থিক ডেটা আপনার নিজস্ব সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়, কোনো বাণিজ্যিক ক্লাউডে নয়—তৃতীয় পক্ষের লঙ্ঘন বা বিক্রেতার নীতি পরিবর্তন থেকে সংবেদনশীল অ্যাকাউন্টের বিবরণ রক্ষা করে।
মাল্টি-ডিভাইস সিঙ্ক
আপনার স্ব-হোস্টেড সার্ভারের মাধ্যমে ফোন, ট্যাবলেট এবং কম্পিউটার জুড়ে বাজেট সিঙ্ক্রোনাইজ করুন যাতে পরিবারের প্রতিটি সদস্য একই আপ-টু-ডেট পরিসংখ্যান দেখতে পায়।
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইন্টিগ্রেশন
SimpleFIN (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/কানাডা) অথবা GoCardless (ইইউ/ইউকে) এর মাধ্যমে আসল ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির সাথে সংযোগ করুন যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেন আমদানি করা যায়, যা ম্যানুয়াল ডেটা এন্ট্রি কমিয়ে দেয়।
বিস্তারিত আর্থিক প্রতিবেদন
নিট মূল্য, নগদ প্রবাহ এবং ব্যয়ের প্রবণতার জন্য অন্তর্নির্মিত প্রতিবেদনগুলি আপনাকে একটি পৃথক স্প্রেডশীট ছাড়াই সুচিন্তিত আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দৃশ্যমানতা দেয়।
কেন Hostinger-এ Actual Budget রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।