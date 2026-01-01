এক ক্লিকে Budge স্থাপন করুন।
ব্যক্তিগত ব্যয় ট্র্যাকিং, বাজেট তৈরি এবং আর্থিক লক্ষ্য ব্যবস্থাপনার জন্য স্ব-হোস্টেড ব্যক্তিগত আর্থিক অ্যাপ্লিকেশন।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Budge দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
বাজ একটি ব্যক্তিগত আর্থিক বাজেট অ্যাপ্লিকেশন যা ব্যক্তি ও পরিবারকে খরচ ট্র্যাক করতে, ব্যয়ের ধরণ নিরীক্ষণ করতে এবং আর্থিক লক্ষ্যের দিকে কাজ করতে একটি সহজবোধ্য ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে সহায়তা করে। এটি একাধিক অ্যাকাউন্টের ধরন, কাস্টম ব্যয়ের বিভাগ এবং পুনরাবৃত্ত লেনদেন ব্যবস্থাপনা সমর্থন করে, ব্যবহারকারীদের ক্লাউড-ভিত্তিক আর্থিক পরিষেবার উপর নির্ভর না করে তাদের আর্থিক স্বাস্থ্যের একটি সম্পূর্ণ চিত্র দেয়।
আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ বাজ স্ব-হোস্টিং নিশ্চিত করে যে ব্যাঙ্কিং বিবরণ, ব্যয়ের ইতিহাস এবং আর্থিক লক্ষ্যগুলি সম্পূর্ণরূপে আপনার পরিকাঠামোর মধ্যেই থাকে — তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্মের সাথে কখনও ভাগ করা হয় না বা বিজ্ঞাপনের প্রোফাইলিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় না। স্থায়ী স্টোরেজ বছরের পর বছর আর্থিক ইতিহাস সংরক্ষণ করে, যা একটি প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাউজার ইন্টারফেসের মাধ্যমে যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য।
Budge-এর মূল ফিচারগুলো
ব্যয় ট্র্যাকিং
একাধিক অ্যাকাউন্ট প্রকারের লেনদেন লগ করুন এবং শ্রেণীবদ্ধ করুন — যেমন চেকিং, সেভিংস, ক্রেডিট কার্ড এবং নগদ — যাতে সঠিক আর্থিক রেকর্ড বজায় থাকে।
বাজেট মনিটরিং
প্রতিটি বিভাগ অনুযায়ী ব্যয়ের সীমা নির্ধারণ করুন এবং রিয়েল টাইমে অগ্রগতি ট্র্যাক করুন যাতে আপনি অবিলম্বে জানতে পারেন কখন একটি বাজেট অতিক্রম করার ঝুঁকিতে রয়েছে।
ভিজ্যুয়াল ব্যয় রিপোর্ট
চার্ট এবং ড্যাশবোর্ড এক নজরে ব্যয়ের ধরণ এবং বাজেট কার্যকারিতা তুলে ধরে, যা প্রতি মাসে টাকা কোথায় যাচ্ছে তা সনাক্ত করা সহজ করে তোলে।
লক্ষ্য ট্র্যাকিং
সঞ্চয় বা ঋণ কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করুন এবং সময়ের সাথে সাথে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করুন, বিমূর্ত আর্থিক লক্ষ্যগুলিকে পরিমাপযোগ্য মাইলফলকে পরিণত করুন।
গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক নকশা
সমস্ত আর্থিক ডেটা আপনার ভিপিএস-এ স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হয় কোনো বাহ্যিক শেয়ারিং ছাড়াই, সংবেদনশীল তথ্য বিজ্ঞাপন নেটওয়ার্ক এবং ডেটা ব্রোকারদের থেকে দূরে রেখে।
কেন Hostinger-এ Budge রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।