হার্মিস ওয়ার্কস্পেসের এক ক্লিকে ইনস্টলেশন মোতায়েন করুন।
আপনার হার্মিস এআই এজেন্টের জন্য একটি ওপেন-সোর্স কমান্ড সেন্টার — চ্যাট, মেমরি, দক্ষতা, টার্মিনাল এবং ফাইলগুলি একটি ইন্টারফেসে।
Hermes Workspace-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Hermes Workspace দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
হার্মিস ওয়ার্কস্পেস একটি ওপেন-সোর্স ওয়েব ইউআই যা হার্মিস এআই এজেন্টকে (নাসরিসার্চ দ্বারা) একটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত কমান্ড সেন্টারে পরিণত করে। এটি মাল্টি-মডেল চ্যাট, স্থায়ী মেমরি, ১০০+ দক্ষতার ক্যাটালগ, একটি সমন্বিত ব্রাউজার-নেটিভ টার্মিনাল এবং সমান্তরাল সাব-এজেন্টদের অর্কেস্ট্রেট করার জন্য একটি কন্ডাক্টরকে একত্রিত করে — সবই একটি একক স্ব-হোস্টেড ইন্টারফেসে।
আপনার ভিপিএস-এ হার্মিস ওয়ার্কস্পেস স্ব-হোস্ট করার অর্থ হল আপনার কথোপকথন, এজেন্ট মেমরি এবং শংসাপত্রগুলি আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে থাকে। আপনি কোন এআই প্রদানকারী ব্যবহার করবেন তার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পান (অ্যানথ্রোপিক, ওপেনএআই, ওপেনরাউটার, ওলামা, গ্রোক, মিস্ট্রাল এবং আরও অনেক কিছু), কোনো প্রতি-বার্তার ফি ছাড়াই এবং আপনার সার্ভার থেকে কোনো ডেটা বাইরে না গিয়ে।
Hermes Workspace-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-মডেল চ্যাট
কথোপকথনের মাঝখানে প্রসঙ্গ না হারিয়ে ক্লড, জিপিটি, জেমিনি, ওলামা স্থানীয় মডেল এবং যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্টের মধ্যে স্যুইচ করুন।
স্থায়ী মেমরি & ১০০+ দক্ষতা
এজেন্ট সেশন জুড়ে মনে রাখে এবং দক্ষতার একটি গভীর ক্যাটালগ থেকে নিতে পারে। UI থেকে সরাসরি মেমরি এবং দক্ষতা ব্রাউজ ও সম্পাদনা করুন।
সমন্বিত টার্মিনাল
একটি পূর্ণ-রঙিন ব্রাউজার-নেটিভ pty সহ ওয়ার্কস্পেসের ভিতরে সরাসরি কমান্ড চালান — আলাদা SSH সেশনে স্যুইচ করার প্রয়োজন নেই।
কন্ডাক্টর — সমান্তরাল এজেন্ট
কন্ডাক্টর মিশন অর্কেস্ট্রেটর এবং লাইভ ওয়ার্কার গ্রিডের সাথে সমান্তরালভাবে একাধিক সাব-এজেন্ট তৈরি ও পর্যবেক্ষণ করুন।
মোবাইল-ফার্স্ট পিডব্লিউএ
ডেস্কটপ, ট্যাবলেট এবং ফোনে সম্পূর্ণ কার্যকারিতা সমতা। আপনার হোম স্ক্রিনে ইনস্টল করুন এবং পুশ নোটিফিকেশন সহ চালান।
স্ব-হোস্টেড ডেটার মালিকানা
সমস্ত এজেন্ট সেশন, মেমরি এবং API শংসাপত্র আপনার VPS-এ থাকে কোনো ব্যবহারের সীমা ছাড়াই এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের ডেটা শেয়ারিং ছাড়াই।
কেন Hostinger-এ Hermes Workspace রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।