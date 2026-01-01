এক ক্লিকে ক্যানারিটোকেনস ইনস্টলেশন।
ওপেন-সোর্স হানিপট টোকেন সিস্টেম যা নীরবে আপনাকে সতর্ক করে যখন কেউ আপনার ডেটা, ফাইল বা শংসাপত্র অ্যাক্সেস করে।
Canarytokens-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Canarytokens দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Canarytokens হল একটি ওপেন-সোর্স হনিপট সিস্টেম যা আপনাকে আপনার পরিকাঠামো জুড়ে অদৃশ্য ট্রিপওয়্যার তৈরি করতে দেয়। URL, DNS নাম, নথি, ইমেল ঠিকানা, WireGuard কনফিগ এবং আরও অনেক কিছুর আকারে ট্র্যাকিং টোকেন তৈরি করুন — তারপর সেগুলিকে সংবেদনশীল ফাইল, সিস্টেম বা নেটওয়ার্ক কনফিগে এম্বেড করুন। একজন আক্রমণকারী বা অননুমোদিত ব্যবহারকারী একটি টোকেনের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার সাথে সাথে, আপনি অ্যাক্সেস সম্পর্কে বিস্তারিত সহ একটি তাৎক্ষণিক সতর্কতা পাবেন।
ঐতিহ্যবাহী অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণের বিপরীতে, Canarytokens-এর জন্য কোনো এজেন্ট, কোনো লগ মনিটরিং এবং কোনো জটিল সেটআপের প্রয়োজন হয় না। সেলফ-হোস্টিং আপনাকে আপনার অ্যালার্টিং ডেটার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয় এবং সাবস্ক্রিপশন সীমা ছাড়াই আপনাকে সীমাহীন টোকেন তৈরি করতে দেয়।
Canarytokens-এর মূল ফিচারগুলো
ইনস্ট্যান্ট নিরাপত্তা লঙ্ঘন সতর্কতা
একটি টোকেন ট্রিগার হওয়ার সাথে সাথে তাৎক্ষণিক বিজ্ঞপ্তি পান, যা আপনাকে অননুমোদিত অ্যাক্সেস বা ডেটা এক্সফিল্ট্রেশন সম্পর্কে প্রাথমিক সতর্কতা প্রদান করে।
ডজনখানেক টোকেন প্রকার
প্রতিটি আক্রমণের ক্ষেত্র কভার করতে ইউআরএল, ডিএনএস এন্ট্রি, ওয়ার্ড ডকুমেন্ট, পিডিএফ, এডব্লিউএস কী, ইমেল ঠিকানা, ওয়্যারগার্ড কনফিগ এবং আরও অনেক কিছু হিসাবে হনিপট তৈরি করুন।
এজেন্টবিহীন শনাক্তকরণ
মনিটর করা সিস্টেমে কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল না করেই টোকেন কাজ করে — শুধু টোকেনটি রাখুন এবং সতর্কতার জন্য অপেক্ষা করুন।
সেলফ-হোস্টেড কন্ট্রোল
আপনার নিজস্ব ক্যানারিটোকেনস সার্ভার পরিচালনা করুন যাতে সমস্ত ঘটনার ডেটা ব্যক্তিগত থাকে, অসীম টোকেন তৈরি করা যায় এবং আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সতর্কতা কাস্টমাইজ করা যায়।
সমৃদ্ধ ঘটনার ইতিহাস
প্রতিটি ট্রিগার করা টোকেন ফরেনসিক তদন্তের জন্য আইপি ঠিকানা, ব্যবহারকারী এজেন্ট, টাইমস্ট্যাম্প এবং ভূ-অবস্থান ডেটা সংগ্রহ করে।
কেন Hostinger-এ Canarytokens রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।