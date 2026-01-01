এক ক্লিকে GPT-Researcher স্থাপন করুন।
স্বায়ত্তশাসিত এআই গবেষণা এজেন্ট যা গভীর ওয়েব গবেষণা পরিচালনা করে এবং মিনিটের মধ্যে বিস্তারিত, উদ্ধৃত প্রতিবেদন তৈরি করে।
GPT-Researcher-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
GPT-Researcher দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
GPT-Researcher হল একটি ওপেন-সোর্স স্বায়ত্তশাসিত এআই এজেন্ট যা যেকোনো বিষয়ে ব্যাপক অনলাইন গবেষণা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি মাল্টি-এজেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে — একটি প্ল্যানার এজেন্ট প্রশ্নটিকে উপ-প্রশ্নগুলিতে বিভক্ত করে, গবেষক এজেন্টরা একই সাথে কয়েক ডজন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং একজন লেখক এজেন্ট প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে একটি সুসংগঠিত, উদ্ধৃত প্রতিবেদনে সংশ্লেষিত করে। এই সমান্তরাল পদ্ধতিটি ম্যানুয়াল ব্রাউজিং বা একক-কোয়েরি এলএলএম প্রম্পটের তুলনায় গবেষণা-মানের বিষয়বস্তু তৈরি করার সময়কে নাটকীয়ভাবে হ্রাস করে।
GPT-Researcher স্ব-হোস্ট করা আপনাকে কোন এলএলএম প্রদানকারী এবং সার্চ এপিআইগুলির সাথে সংযোগ করবেন, কোন ডেটা প্রক্রিয়া করা হবে এবং কীভাবে প্রতিবেদনগুলি সংরক্ষণ করা হবে তার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। আপনার নিজের ভিপিএস-এ এটি চালানো মানে সংবেদনশীল গবেষণার বিষয়গুলি আপনার অবকাঠামোতে থাকে, তৃতীয় পক্ষের হোস্ট করা পরিষেবাগুলি থেকে কোনো ব্যবহারের সীমা ছাড়াই।
GPT-Researcher-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-এজেন্ট গবেষণা
সমান্তরাল সাব-কোয়েরি এজেন্টরা একই সাথে কয়েক ডজন উৎস থেকে ডেটা সংগ্রহ করে, যেকোনো একক-থ্রেড গবেষণা প্রবাহের চেয়ে দ্রুত পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিবেদন তৈরি করে।
উদ্ধৃত প্রতিবেদন
প্রতিটি তৈরি করা রিপোর্টে ইনলাইন উৎস উদ্ধৃতি এবং একটি রেফারেন্স তালিকা অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা ফলাফলকে যাচাইযোগ্য করে তোলে এবং পেশাদার ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
একাধিক প্রতিবেদনের ধরণ
গবেষণা প্রতিবেদন, সম্পদের তালিকা, রূপরেখা, অথবা আপনার কর্মপ্রবাহের জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক ডেলিভারেবলের সাথে মেলে এমন কাস্টম-ফরম্যাট করা আউটপুট তৈরি করুন।
নমনীয় LLM সাপোর্ট
OpenAI, Anthropic, Ollama, অথবা যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্ট সংযুক্ত করুন যাতে আপনি প্রতিটি গবেষণা কাজের জন্য খরচ, গতি এবং মডেলের ক্ষমতাকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে পারেন।
ওয়েব অনুসন্ধান একীকরণ
স্ট্যাটিক প্রশিক্ষণ ডেটার উপর নির্ভর না করে ট্যাভিলি, গুগল, বিং এবং অন্যান্য সার্চ প্রদানকারীদের সাথে যুক্ত হয়ে লাইভ, আপ-টু-ডেট তথ্য পুনরুদ্ধার করে।
কেন Hostinger-এ GPT-Researcher রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।