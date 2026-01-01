এক ক্লিকে Qdrant স্থাপন করুন।
সিম্যান্টিক সার্চ, সুপারিশ এবং এআই-চালিত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ওপেন-সোর্স ভেক্টর ডেটাবেস।
Qdrant-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Qdrant দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Qdrant হলো একটি প্রোডাকশন-গ্রেড ওপেন-সোর্স ভেক্টর সিমিলারিটি সার্চ ইঞ্জিন যা বিশেষভাবে AI এবং মেশিন লার্নিং ওয়ার্কলোডের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি সমৃদ্ধ পেলোড মেটাডেটার পাশাপাশি হাই-ডাইমেনশনাল ভেক্টর সংরক্ষণ করে এবং HNSW ইনডেক্সিং, একাধিক ডিসটেন্স মেট্রিক এবং অ্যাডভান্সড ফিল্টারিং ব্যবহার করে সাব-মিলিসেকেন্ডের মধ্যে নিকটতম-প্রতিবেশী কোয়েরি পরিবেশন করে — যা REST এবং gRPC API-এর মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য।
একটি VPS-এ Qdrant সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে মেমোরি অ্যালোকেশন, ইনডেক্সিং কনফিগারেশন এবং ডেটা রেসিডেন্সির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, ম্যানেজড ভেক্টর ডেটাবেস সার্ভিসগুলোর প্রতি-কোয়েরি প্রাইসিং বা কানেকশন লিমিট ছাড়াই, যা AI স্টার্টআপ এবং সেম্যান্টিক সার্চ বা RAG পাইপলাইন স্কেলিং করা দলগুলোর জন্য এটিকে আদর্শ করে তোলে।
Qdrant-এর মূল ফিচারগুলো
সাব-মিলিসেকেন্ড সার্চ
HNSW ইনডেক্সিং লক্ষ লক্ষ ভেক্টরের মধ্যে প্রায় তাৎক্ষণিক নিকটতম-প্রতিবেশী কোয়েরি সরবরাহ করে, যেকোনো স্কেলে এআই অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে প্রতিক্রিয়াশীল রাখে।
পেলোড ফিল্টারিং
কোয়েরি করার সময় নির্বিচার মেটাডেটা ক্ষেত্র দ্বারা অনুসন্ধান ফলাফল ফিল্টার করুন, একটি একক অনুরোধে কাঠামোগত শর্তাবলীর সাথে ভেক্টর সাদৃশ্য একত্রিত করে।
একাধিক দূরত্বের মেট্রিক
ডেটা পুনরায় ইনডেক্স না করেই আপনার অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা ব্যবহৃত এম্বেডিং মডেলের সাথে মেলাতে কোসাইন, ইউক্লিডিয়ান, অথবা ডট প্রোডাক্ট দূরত্ব নির্বাচন করুন।
REST এবং gRPC APIs
OpenAPI REST ইন্টারফেস অথবা ল্যাটেন্সি-সংবেদনশীল ওয়ার্কলোডের জন্য উচ্চ-থ্রুপুট gRPC API ব্যবহার করে যেকোনো ভাষা বা কাঠামোতে Qdrant সংহত করুন।
কোয়ান্টাইজেশন সমর্থন
স্কেলার এবং প্রোডাক্ট কোয়ান্টাইজেশন উল্লেখযোগ্যভাবে মেমরি ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করে, যা আপনাকে গুণমান হ্রাস ছাড়াই একই হার্ডওয়্যারে বড় ডেটাসেট ইন্ডেক্স করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Qdrant রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।