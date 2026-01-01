এক ক্লিকে Gotify ডিপ্লয় করুন।
একটি সহজ REST API এবং রিয়েল-টাইম WebSocket ডেলিভারি সহ সেলফ-হোস্টেড পুশ নোটিফিকেশন সার্ভার।
Gotify-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Gotify দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Gotify হল একটি হালকা ওজনের, ওপেন-সোর্স পুশ নোটিফিকেশন সার্ভার যা আপনাকে রিয়েল টাইমে বার্তা পাঠাতে এবং গ্রহণ করতে দেয়। একটি সহজ REST API স্ক্রিপ্ট, মনিটরিং টুলস, ক্রন জবস এবং অ্যাপ্লিকেশন থেকে নোটিফিকেশনগুলিকে Firebase, Pushover, বা অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিষেবার উপর নির্ভর না করে সহজেই একত্রিত করতে সাহায্য করে। এটি একাধিক ক্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন সমর্থন করে এবং অগ্রাধিকার স্তর সহ উৎস অনুযায়ী নোটিফিকেশনগুলিকে সংগঠিত করে।
Gotify নিজে হোস্ট করলে আপনার সমস্ত নোটিফিকেশন ডেটা আপনার নিজের VPS-এ থাকে, যা গোপনীয়তা এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে। এর ন্যূনতম রিসোর্স ফুটপ্রিন্ট মানে এটি মেমরি বা CPU-এর জন্য প্রতিযোগিতা না করে অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে চলে।
Gotify-এর মূল ফিচারগুলো
সহজ REST API
যেকোনো স্ক্রিপ্ট বা অ্যাপ্লিকেশন থেকে একটি মাত্র HTTP POST অনুরোধের মাধ্যমে নোটিফিকেশন পাঠান — কোনো SDK প্রয়োজন নেই এবং কোনো জটিল সেটআপ ছাড়াই।
রিয়েল-টাইম ওয়েবসকেটস
ওয়েবসকেটের মাধ্যমে সংযুক্ত ক্লায়েন্টদের কাছে বার্তাগুলি তাৎক্ষণিকভাবে পাঠানো হয়, যা নিশ্চিত করে যে সতর্কতাগুলি পাঠানোর সাথে সাথেই আপনার ডিভাইসে প্রদর্শিত হবে।
অ্যান্ড্রয়েড & ওয়েব ক্লায়েন্ট
অফিসিয়াল অ্যাপের মাধ্যমে অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে বিজ্ঞপ্তি পান, অথবা বিল্ট-ইন ওয়েব UI এর মাধ্যমে যেকোনো ব্রাউজারে বার্তা নিরীক্ষণ করুন।
মাল্টি-অ্যাপ্লিকেশন সাপোর্ট
আলাদা টোকেন এবং অগ্রাধিকার স্তর সহ উৎস অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা বিজ্ঞপ্তিগুলি সংগঠিত করুন, মনিটরিং সতর্কতা, ব্যাকআপ এবং CI ইভেন্টগুলিকে স্পষ্টভাবে আলাদা রেখে।
প্লাগইন এক্সটেনসিবিলিটি
কোর সার্ভার পরিবর্তন না করেই নতুন নোটিফিকেশন উৎস, ফরওয়ার্ডিং নিয়ম এবং কাস্টম ইন্টিগ্রেশন যোগ করতে কমিউনিটি প্লাগইন ব্যবহার করে Gotify-কে প্রসারিত করুন।
কেন Hostinger-এ Gotify রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।