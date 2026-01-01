এক ক্লিকে বেজরো স্থাপন করুন।
সহযোগী স্প্রেডশীট, ওয়ার্কফ্লো এবং অভ্যন্তরীণ সরঞ্জাম তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স নো-কোড ডেটাবেস এবং এয়ারটেবলের বিকল্প।
Baserow-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Baserow দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Baserow হল একটি ওপেন-সোর্স নো-কোড প্ল্যাটফর্ম যা দলগুলিকে একটি পরিচিত স্প্রেডশীট ইন্টারফেসের মাধ্যমে সহযোগী ডেটাবেস, অভ্যন্তরীণ সরঞ্জাম এবং স্বয়ংক্রিয় কর্মপ্রবাহ তৈরি করতে দেয় — কোনো SQL নেই, কোনো অবকাঠামো সেটআপ নেই এবং প্রতি-রেকর্ড মূল্য নেই। টেবিল, সমৃদ্ধ ফিল্ডের প্রকার, ভিউ, ফর্ম এবং একটি REST API এটিকে পণ্য, অপারেশন, মার্কেটিং এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দলগুলির জন্য একটি ব্যবহারিক Airtable বিকল্প করে তোলে।
আপনার নিজের VPS-এ Baserow স্ব-হোস্ট করা গ্রাহকের রেকর্ড, প্রজেক্ট ট্র্যাকার, CRM ডেটা এবং ফর্মের প্রতিক্রিয়া একটি SaaS বিক্রেতার ডেটাবেসের পরিবর্তে আপনার অবকাঠামোর ভিতরে রাখে। আপনি স্টোরেজ সীমা, ডেটা ধরে রাখা, ইন্টিগ্রেশন এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ করেন — এবং আপনার ব্যবহার বাড়ার সাথে সাথে দলের আকার অনুযায়ী বৃদ্ধি পাওয়া প্রতি-সিট ফি এড়াতে পারেন।
Baserow-এর মূল ফিচারগুলো
স্প্রেডশীট ইউআই
একটি পরিচিত গ্রিড ইন্টারফেসের মাধ্যমে ডেটা সম্পাদনা করুন, যেখানে সাজানো, ফিল্টারিং, গ্রুপিং এবং ইনলাইন সেল সম্পাদনার সুবিধা রয়েছে, যা এক্সেল বা গুগল শীটের মতো মনে হয়।
রিচ ফিল্ডের প্রকারভেদ
টেক্সট, সংখ্যা, তারিখ, একক এবং বহু-নির্বাচন, সূত্র, ফাইল সংযুক্তি, টেবিলের মধ্যে লিঙ্ক এবং লুকআপ ক্ষেত্রগুলি একটি স্কিমাতে একত্রিত করুন।
একাধিক ভিউ
একই টেবিলকে গ্রিড, কানবান বোর্ড, ক্যালেন্ডার, গ্যালারি বা ফর্ম হিসাবে কল্পনা করুন, ডেটা নকল না করে বিভিন্ন দলের কর্মপ্রবাহকে সমর্থন করার জন্য।
ফর্ম এবং শেয়ারিং
পাবলিক ফর্ম প্রকাশ করুন যা সরাসরি আপনার টেবিলে লেখে এবং আপনার ওয়ার্কস্পেসের বাইরের সহযোগীদের সাথে শুধুমাত্র পঠনযোগ্য বা সম্পাদনাযোগ্য ভিউ শেয়ার করুন।
REST API এবং webhooks
প্রতিটি টেবিল একটি টাইপ করা REST API এবং ওয়েবহুক ট্রিগার উন্মুক্ত করে, যা আপনাকে Baserow কে কাস্টম অ্যাপ, অটোমেশন এবং BI টুলসের সাথে একত্রিত করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Baserow রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।