এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে ব্রাউজারলেস স্থাপন।
ওয়েব স্ক্র্যাপিং, পিডিএফ তৈরি এবং স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষার জন্য REST এবং WebSocket API সহ একটি পরিষেবা হিসাবে হেডলেস ক্রোম।
Browserless-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Browserless দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ব্রাউজারলেস হেডলেস ক্রোমকে একটি নেটওয়ার্ক-অ্যাক্সেসযোগ্য পরিষেবাতে পরিণত করে, আপনার নিজস্ব অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে ব্রাউজার প্রক্রিয়া, মেমরি লিক এবং নির্ভরতা দ্বন্দ্ব পরিচালনার জটিলতা দূর করে। ডেভেলপাররা Puppeteer, Playwright, বা Selenium ব্যবহার করে একটি REST API বা WebSocket এর মাধ্যমে সংযোগ করে — ব্রাউজারলেস সেশন লাইফসাইকেল, রিসোর্স ক্লিনআপ এবং সমসাময়িক এক্সিকিউশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করে।
একটি VPS-এ সেলফ-হোস্টিং আপনাকে ব্রাউজার কনফিগারেশন, ইউজার এজেন্ট এবং প্রক্সি সেটিংসের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয় যখন ক্লাউড ব্রাউজার অটোমেশন পরিষেবাগুলি দ্বারা চার্জ করা প্রতি-অনুরোধ ফি বাদ দেয়। সংবেদনশীল স্ক্র্যাপিং লজিক এবং নিষ্কাশিত ডেটা আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোর মধ্যেই থাকে, এবং আপনি উপলব্ধ সংস্থানগুলির সাথে মেলে সমসাময়িকতার সীমা টিউন করতে পারেন।
Browserless-এর মূল ফিচারগুলো
REST এবং WebSocket API
HTTP বা ওয়েবসকেটের মাধ্যমে প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে ক্রোম নিয়ন্ত্রণ করুন, Puppeteer, Playwright, এবং Selenium-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আপনার বিদ্যমান কোড পরিবর্তন না করেই।
পিডিএফ এবং স্ক্রিনশট তৈরি
নমনীয় ভিউপোর্ট, কাগজের আকার এবং উপাদান লক্ষ্য করার বিকল্প সহ যেকোনো URL বা HTML-কে একটি পিক্সেল-পারফেক্ট PDF বা স্ক্রিনশটে রেন্ডার করুন।
একযোগে সেশন ব্যবস্থাপনা
ব্রাউজারলেস একাধিক সমান্তরাল ব্রাউজার সেশনকে সারিভুক্ত করে এবং পরিচালনা করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিসোর্স পরিষ্কার করে যাতে আপনার হোস্টের মেমরি কখনও শেষ না হয়।
টোকেন-ভিত্তিক প্রমাণীকরণ
একটি পূর্ব-উৎপন্ন API টোকেন আপনার ব্রাউজার পরিষেবাতে অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ করে, আপনার কম্পিউট সংস্থানগুলির অননুমোদিত ব্যবহার প্রতিরোধ করে।
জাভাস্ক্রিপ্ট-রেন্ডার করা স্ক্র্যাপিং
লক্ষ্য পৃষ্ঠাগুলিতে সম্পূর্ণ ক্লায়েন্ট-সাইড জাভাস্ক্রিপ্ট কার্যকর করে, যা SPAs এবং গতিশীলভাবে লোড হওয়া বিষয়বস্তু থেকে ডেটা নিষ্কাশন করা সম্ভব করে তোলে যা স্ট্যাটিক স্ক্র্যাপাররা পৌঁছাতে পারে না।
কেন Hostinger-এ Browserless রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।