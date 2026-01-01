এক ক্লিকে ওপেন মনোগ্রাফ প্রেস ইনস্টল করুন।
পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই, মনোগ্রাফ এবং সম্পাদিত খণ্ডগুলির সম্পাদকীয় কর্মপ্রবাহ পরিচালনার জন্য একটি উন্মুক্ত-উৎস প্ল্যাটফর্ম।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Open Monograph Press দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ওপেন মনোগ্রাফ প্রেস (OMP) হল একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স প্রকাশনা প্ল্যাটফর্ম যা পাবলিক নলেজ প্রজেক্ট দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, বিদ্বান সমাজ এবং স্বাধীন একাডেমিক প্রকাশকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি বইয়ের সম্পূর্ণ সম্পাদকীয় কর্মপ্রবাহ পরিচালনা করে — জমা দেওয়া এবং অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা থেকে শুরু করে কপিএডিটিং, উৎপাদন এবং অনলাইন ক্যাটালগ প্রকাশনা পর্যন্ত — একটি একক সমন্বিত টুলে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ OMP স্ব-হোস্ট করা পাণ্ডুলিপি, পর্যালোচনাকারীর পরিচয়, চুক্তি এবং পাঠক বিশ্লেষণকে আপনার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো তৃতীয় পক্ষের প্রেস পরিষেবার অধীনে নয়। এই টেমপ্লেটটি নির্ভরযোগ্য মেটাডেটা সংরক্ষণের জন্য একটি MariaDB ডেটাবেস বান্ডিল করে এবং পূর্ব-ইনস্টল করা Traefik রিভার্স প্রক্সির মাধ্যমে ট্র্যাফিক রুট করে যাতে স্থাপনা সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই আপনার প্রেস HTTPS এর মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য হয়।
Open Monograph Press-এর মূল ফিচারগুলো
সম্পাদকীয় কর্মপ্রবাহ
ভূমিকা-ভিত্তিক কার্য বরাদ্দ সহ প্রতিটি জমাকে জমা, অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা, বাহ্যিক পর্যালোচনা, কপিএডিটিং এবং উৎপাদন পর্যায়গুলির মধ্য দিয়ে পরিচালনা করুন।
সিরিজ এবং ক্যাটালগ
বইয়ের সিরিজ, বিভাগ এবং একটি পাবলিক ক্যাটালগে শিরোনামগুলি সাজান যাতে পাঠকরা বিষয়, লেখক বা সিরিজ অনুযায়ী আপনার প্রকাশনা ব্রাউজ করতে পারে।
প্রতি বই একাধিক ফরম্যাট
প্রতিটি মনোগ্রাফ বিভিন্ন ফরম্যাটে — পিডিএফ, ইপাব, এইচটিএমএল, হার্ডকভার, পেপারব্যাক — একটি একক ক্যাটালগ এন্ট্রি থেকে সমৃদ্ধ মেটাডেটা সহ বিক্রি বা বিতরণ করুন।
ONIX এবং DOI মেটাডেটা
ONIX রেকর্ড তৈরি করুন এবং DOI নিবন্ধন করুন যাতে আপনার মনোগ্রাফগুলি লাইব্রেরি ক্যাটালগ, সার্চ ইঞ্জিন এবং একাডেমিক ইনডেক্সগুলিতে আবিষ্কারযোগ্য হয়।
বহুভাষিক প্রেস
একটি ইনস্টলেশন থেকে স্থানীয়কৃত ইন্টারফেস, মেটাডেটা ক্ষেত্র এবং পাঠক-মুখী পৃষ্ঠা সহ একাধিক ভাষায় একটি প্রেস পরিচালনা করুন।
ওপেন-সোর্স এবং সেলফ-হোস্টেড
পাবলিক নলেজ প্রজেক্ট দ্বারা নির্মিত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে, ওএমপি সম্পূর্ণরূপে ওপেন-সোর্স এবং এতে কোনো প্রতি-শিরোনাম ফি বা ভেন্ডর লক-ইন নেই।
কেন Hostinger-এ Open Monograph Press রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।