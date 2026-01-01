এক ক্লিকে অ্যাপাচি জেপেলিন স্থাপন করুন।
একটি সহযোগী কর্মক্ষেত্রে স্পার্ক, এসকিউএল, স্কালা, পাইথন এবং আর ব্যবহার করে ইন্টারেক্টিভ ডেটা অ্যানালিটিক্সের জন্য একটি ওয়েব-ভিত্তিক নোটবুক।
Apache Zeppelin-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache Zeppelin দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যাপাচি জেপেলিন হল একটি ওপেন-সোর্স ওয়েব নোটবুক যা অ্যাপাচি স্পার্ক, ফ্লিংক এবং হাইভের মতো ইঞ্জিনগুলিতে বৃহৎ আকারের, ইন্টারেক্টিভ ডেটা অ্যানালিটিক্সের জন্য তৈরি করা হয়েছে। একক-ভাষা নোটবুকগুলির বিপরীতে, জেপেলিন একটি প্লাগেবল ইন্টারপ্রেটার আর্কিটেকচার ব্যবহার করে যা একটি একক নোটকে শেয়ার করা ডেটার বিরুদ্ধে স্কালা, এসকিউএল, পাইথন, আর এবং শেল প্যারাগ্রাফ মিশ্রিত করতে দেয়, একটি বিল্ট-ইন টেবিল ফরম্যাটের মাধ্যমে ভাষাগুলির মধ্যে ফলাফল পাস করা হয়।
একটি ভিপিএস-এ জেপেলিন স্ব-হোস্ট করা নোটবুক, ডেটাসেট সংযোগ এবং ইন্টারপ্রেটার শংসাপত্রগুলি আপনার নিজের পরিবেশে রাখে, পরিচালিত নোটবুক পরিষেবাগুলির প্রতি-ব্যবহারকারী মূল্য সরিয়ে দেয় এবং স্পার্ক কনফিগারেশন, জেভিএম মেমরি এবং নির্ভরতা ব্যবস্থাপনার উপর আপনাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
Apache Zeppelin-এর মূল ফিচারগুলো
বহুভাষিক অনুচ্ছেদ
জেপেলিন ইন্টারপ্রেটার ব্যবহার করে একটি একক নোটে স্ক্যালা, এসকিউএল, পাইথন, আর, মার্কডাউন এবং শেল মিশ্রিত করুন, যেখানে ফলাফলগুলি ভাষাগুলির মধ্যে ভাগ করা হয়।
নেটিভ স্পার্ক ইন্টিগ্রেশন
ম্যানুয়াল ওয়্যারিং ছাড়াই ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটা প্রসেসিং, মেশিন লার্নিং এবং স্ট্রিমিং ওয়ার্কলোডের জন্য সরাসরি অ্যাপাচি স্পার্কের সাথে সংযোগ করুন।
বিল্ট-ইন ভিজ্যুয়ালাইজেশনস
যেকোনো SQL বা ডেটাফ্রেম ফলাফলকে বার, লাইন, পাই, স্ক্যাটার, বা পিভট চার্টে পরিণত করুন কোনো প্লটিং কোড ছাড়াই এবং ডাইনামিক ফর্ম ইনপুট সহ।
ইন্টারপ্রেটার ইকোসিস্টেম
প্রতিটি নোট অনুযায়ী কনফিগার করা প্লাগেবল ইন্টারপ্রেটারের মাধ্যমে JDBC ডেটাবেস, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch, এবং আরও অনেক সিস্টেমে কোয়েরি করুন।
সহযোগিতামূলক নোটবুক
URL এর মাধ্যমে লাইভ নোট শেয়ার করুন, সেগুলিকে ড্যাশবোর্ডে এম্বেড করুন এবং স্বয়ংক্রিয় রিপোর্টিংয়ের জন্য বিল্ট-ইন ক্রন রানার দিয়ে সেগুলির সময়সূচী নির্ধারণ করুন।
কেন Hostinger-এ Apache Zeppelin রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।