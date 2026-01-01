এক-ক্লিক ইনস্টলেশনে মিটারয়েড স্থাপন করুন।
SaaS-এর জন্য ওপেন-সোর্স মূল্য নির্ধারণ এবং বিলিং পরিকাঠামো — সাবস্ক্রিপশন, ব্যবহার-ভিত্তিক মিটারিং, ইনভয়েসিং, এবং রাজস্ব বিশ্লেষণ।
Meteroid-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Meteroid দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Meteroid হলো আধুনিক SaaS কোম্পানিগুলোর জন্য তৈরি একটি ওপেন-সোর্স বিলিং প্ল্যাটফর্ম, যাদের তাদের গ্রাহকদের মূল্য নির্ধারণ, মিটারিং এবং ইনভয়েসিংয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এটি একটি একক API এবং অ্যাডমিন UI এর মাধ্যমে সাবস্ক্রিপশন, ইউসেজ-ভিত্তিক প্রাইসিং, হাইব্রিড প্ল্যান, ফ্রি ট্রায়াল, কুপন এবং গ্র্যান্ডফাদারিং হ্যান্ডেল করে, যা Stripe Billing, একটি মিটারিং সার্ভিস এবং একটি নিজস্ব ইনভয়েসিং লেয়ারকে একসাথে সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
Meteroid সেলফ-হোস্টিং করলে গ্রাহকের ডেটা, প্রাইসিং লজিক এবং রেভিনিউ রেকর্ড আপনার নিজস্ব VPS-এর মধ্যে থাকে, তৃতীয় পক্ষের বিলিং ভেন্ডরদের থেকে কোনো পার-ইভেন্ট ফি ছাড়াই। এই ডেপ্লয়মেন্টের সাথে PostgreSQL, হাই-ভলিউম মিটারিং অ্যানালিটিক্সের জন্য ClickHouse এবং ইভেন্ট স্ট্রিমিংয়ের জন্য Redpanda আসে।
Meteroid-এর মূল ফিচারগুলো
সাবস্ক্রিপশন ব্যবস্থাপনা
একটি একক অ্যাডমিন UI এবং REST API-এর মাধ্যমে পুনরাবৃত্ত পরিকল্পনা, বিনামূল্যে ট্রায়াল, আপগ্রেড, ডাউনগ্রেড এবং পূর্ববর্তী মূল্যের সুবিধা পরিচালনা করুন।
ব্যবহার-ভিত্তিক মিটারিং
ClickHouse-এ পণ্যের ইভেন্ট স্ট্রিম করুন এবং API কল, সিট, বা স্টোরেজের মতো পরিমাপকৃত মাত্রার উপর সাব-সেকেন্ড ইনজেশন সহ বিল করুন।
স্বয়ংক্রিয় চালান
প্রতিটি বিলিং চক্রে প্রোরেশন-সঠিক চালান তৈরি করুন এবং ওয়েবহুক বা ডাউনস্ট্রিম পেমেন্ট প্রসেসরের মাধ্যমে সেগুলি সরবরাহ করুন।
হাইব্রিড প্রাইসিং মডেল
কাস্টম বিলিং কোড ছাড়াই একই প্ল্যানে ফ্ল্যাট ফি, প্রতি-সিট চার্জ, স্তরভিত্তিক ব্যবহার এবং এককালীন লাইন আইটেম একত্রিত করুন।
রাজস্ব বিশ্লেষণ
আপনার লাইভ বিলিং ডেটা দ্বারা চালিত বিল্ট-ইন ড্যাশবোর্ডের সাহায্যে MRR, চর্ন, সম্প্রসারণ এবং কোহর্ট রিটেনশন ট্র্যাক করুন।
উন্মুক্ত REST এবং gRPC APIs
প্রথম-শ্রেণীর REST এবং gRPC API ব্যবহার করে Meteroid-কে আপনার পণ্যে একত্রিত করুন এবং একটি বন্ধ বিলিং বিক্রেতার কাছে লক-ইন এড়িয়ে চলুন।
কেন Hostinger-এ Meteroid রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।