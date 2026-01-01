এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে OMERO স্থাপন করুন।
বৈজ্ঞানিক মাইক্রোস্কোপির জন্য একটি বহু-মাত্রিক ওয়েব ভিউয়ার সহ ওপেন-সোর্স চিত্র ডেটা ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম।
OMERO-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OMERO দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ওমেরো (OMERO) হল ওপেন মাইক্রোস্কোপি এনভায়রনমেন্ট ডেটা ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা বহু-মাত্রিক বায়োইমেজিং ডেটা নিয়ে কাজ করা গবেষণা ল্যাবগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি বায়ো-ফরম্যাটসের মাধ্যমে ১৫০টিরও বেশি মালিকানাধীন ফাইল ফরম্যাট থেকে মাইক্রোস্কোপি ছবি আমদানি করে, সেগুলিকে একটি কোয়েরিযোগ্য রিপোজিটরিতে রাখে, এবং একটি ওয়েব ভিউয়ারের মাধ্যমে পরিবেশন করে যা মালিকানাধীন সফটওয়্যার ছাড়াই চ্যানেল, টাইম-ল্যাপস এবং জেড-স্ট্যাক পরিচালনা করে।
আপনার ভিপিএস-এ ওমেরো (OMERO) স্ব-হোস্টিং করা ল্যাব গ্রুপগুলিকে কাঁচা ছবির ডেটা, টীকা এবং অ্যাক্সেস অনুমতির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, একক স্থাপনায় ওমেরো.সার্ভার ব্যাক এন্ড, ওমেরো.ওয়েব ফ্রন্ট এন্ড এবং একটি পোস্টগ্রেএসকিউএল (PostgreSQL) রিপোজিটরি একত্রিত করার সময়।
OMERO-এর মূল ফিচারগুলো
বহুমাত্রিক দর্শক
ডেস্কটপ মাইক্রোস্কোপি সফটওয়্যার ইনস্টল না করেই সরাসরি ব্রাউজারে Z-স্ট্যাক, টাইম-ল্যাপস সিকোয়েন্স এবং মাল্টিচ্যানেল অ্যাকুইজিশন ব্রাউজ করুন।
বায়ো-ফরম্যাট আমদানি
১৫০টিরও বেশি মালিকানাধীন মাইক্রোস্কোপি ফরম্যাট থেকে ছবি ইনজেস্ট করুন এবং বান্ডেল করা বায়ো-ফরম্যাটস লাইব্রেরির মাধ্যমে আসল মেটাডেটা সংরক্ষণ করুন।
গ্রুপসমূহ এবং অনুমতিসমূহ
গবেষকদের ভাগ করা ডেটাসেট এবং প্রোজেক্টগুলিতে শুধুমাত্র পঠন, পঠন-টীকা, অথবা পঠন-লেখার অনুমতি সহ সহযোগী গ্রুপে সংগঠিত করুন।
অ্যানোটেশন এবং ট্যাগ
ছবিগুলিতে ট্যাগ, রেটিং, মন্তব্য, কী-ভ্যালু পেয়ার এবং ফাইল অ্যাটাচমেন্ট সংযুক্ত করুন যাতে পরীক্ষামূলক প্রেক্ষাপট কাঁচা ডেটার সাথে সংযুক্ত থাকে।
স্ক্রিপ্টিং এবং APIs
Python, Java, এবং MATLAB API-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ পাইপলাইন স্বয়ংক্রিয় করুন অথবা সম্পূর্ণ ডেটাসেটের উপর সার্ভার-সাইড OMERO.scripts চালান।
কেন Hostinger-এ OMERO রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।