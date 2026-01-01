এক ক্লিকে অ্যাপোলো ইনস্টল করুন।
ডিস্ট্রিবিউটেড বায়োলজিক্যাল রিসার্চ টিমের জন্য তৈরি রিয়েল-টাইম কোলাবোরেটিভ জিনোম অ্যানোটেশন এডিটর।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apollo দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যাপোলো হল কমিউনিটি-চালিত জিনোম অ্যানোটেশনের জন্য একটি অগ্রণী ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম, যা জেনেরিক মডেল অর্গানিজম ডেটাবেস (GMOD) প্রকল্প দ্বারা তৈরি। একটি JBrowse-চালিত ভিউয়ারকে কেন্দ্র করে নির্মিত, এটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কিউরেটরদের একই সাথে শেয়ার করা রেফারেন্স জিনোমে জিন মডেল, ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পাদনা করতে দেয় — প্রতিটি পরিবর্তন ট্র্যাক করা হয়, এর উৎস চিহ্নিত করা হয় এবং সহযোগীদের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান হয়।
আপনার নিজস্ব VPS-এ অ্যাপোলো স্ব-হোস্ট করা আপনার মালিকানাধীন অ্যানোটেশন ডেটা তৃতীয় পক্ষের সার্ভারে না রেখে আপনার পরিকাঠামোর মধ্যে রাখে। গবেষণা ল্যাব, কনসোর্টিয়া এবং বায়োটেক দলগুলি একটি একক প্রামাণিক অ্যানোটেশন ডেটাবেস, প্রতি-জীবের জন্য সুনির্দিষ্ট অনুমতি, এবং একটি কিউরেশন ইতিহাস যার সম্পূর্ণ মালিকানা তাদের থাকে — সংবেদনশীল জিনোমিক ডেটা বাইরে শেয়ার না করেই।
Apollo-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম সহ-সম্পাদনা
একাধিক কিউরেটর একই জিনোম একই সাথে সম্পাদনা করেন, যেখানে ওয়েবসকেট-ভিত্তিক সিঙ্ক্রোনাইজেশনের মাধ্যমে পরিবর্তনগুলি তাৎক্ষণিকভাবে সম্প্রচারিত হয়।
JBrowse-চালিত ভিউয়ার
JBrowse জিনোম ব্রাউজারের উপর নির্মিত, যা কিউরেটরদের পরিচিত ট্র্যাক নেভিগেশন, অনুসন্ধান এবং সিকোয়েন্স ভিজ্যুয়ালাইজেশন সরাসরি ব্যবহার করার সুবিধা দেয়।
জীবভিত্তিক অনুমতি
সুনির্দিষ্ট ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস প্রশাসকদের প্রতিটি জীব এবং প্রতিটি ব্যবহারকারী গোষ্ঠীর জন্য পড়া, লেখা, বা অ্যাডমিন অধিকার বরাদ্দ করতে দেয়।
অ্যানোটেশন ইতিহাস
প্রতিটি প্রতিলিপি সম্পাদনা, মন্তব্য, এবং বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন লেখক এবং টাইমস্ট্যাম্প সহ লগ করা হয়, যা সম্পূর্ণ নিরীক্ষা এবং পূর্বাবস্থায় ফেরানোর কর্মপ্রবাহকে সমর্থন করে।
GFF3 এবং FASTA আমদানি
স্ট্যান্ডার্ড বায়োইনফরম্যাটিক্স ফরম্যাটের মাধ্যমে রেফারেন্স জিনোম এবং বিদ্যমান টীকা লোড করুন, কোনো মালিকানাধীন রূপান্তরের প্রয়োজন নেই।
কেন Hostinger-এ Apollo রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।