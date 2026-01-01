এক ক্লিকে ClassQuiz ইনস্টল করুন।
রিয়েল-টাইম স্কোরিং সহ লাইভ মাল্টিপ্লেয়ার ক্লাসরুম কুইজের জন্য ওপেন-সোর্স কাহুট বিকল্প।
ClassQuiz-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ClassQuiz দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ক্লাসকুইজ একটি ওপেন-সোর্স, স্ব-হোস্টেড কুইজ প্ল্যাটফর্ম যা শিক্ষক, প্রশিক্ষক এবং শিক্ষাবিদদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা বাণিজ্যিক ক্লাসরুম কুইজ পরিষেবাগুলির একটি গোপনীয়তা-সম্মানজনক বিকল্প চান। খেলোয়াড়রা যেকোনো ডিভাইসে একটি পিন প্রবেশ করে একটি গেমে যোগ দেয়, রিয়েল টাইমে প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং প্রতিটি রাউন্ডের পরে লাইভ লিডারবোর্ড দেখতে পায়।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ ক্লাসকুইজ স্ব-হোস্ট করা কুইজের বিষয়বস্তু, শিক্ষার্থীদের উত্তর এবং অ্যাকাউন্টের ডেটা আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে, প্রতি-সিট লাইসেন্সিং ফি এড়ায় এবং বাহ্যিক নির্ভরতা ছাড়াই স্কুল নেটওয়ার্কে কাজ করে। স্ট্যাকের মধ্যে রয়েছে এপিআই, ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্কার, পোস্টগ্রেএসকিউএল, রেডিস এবং কুইজ আবিষ্কারের জন্য মেইলিসার্চ।
ClassQuiz-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম মাল্টিপ্লেয়ার
লাইভ কুইজ সেশন পরিচালনা করুন যেখানে খেলোয়াড়রা পিন ব্যবহার করে যোগদান করে এবং একটি ওয়েবসকেট সংযোগের মাধ্যমে সিঙ্ক্রোনাইজড প্রশ্নের উত্তর দেয়।
কুইজ তৈরি
ছবি, সময়সীমা এবং প্রতি-উত্তর স্কোরিং সহ বহু-নির্বাচনী, ABCD, রেঞ্জ, ভোটিং এবং টেক্সট-ইনপুট প্রশ্ন তৈরি করুন।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
একটি বিল্ট-ইন Meilisearch সূচকের মাধ্যমে অবিলম্বে পাবলিক কুইজগুলি আবিষ্কার করুন, যা শিরোনাম, ট্যাগ এবং বিবরণ দ্বারা ফলাফলগুলিকে র্যাঙ্ক করে।
সেলফ-হোস্টেড গোপনীয়তা
সমস্ত কুইজ ডেটা, খেলোয়াড়ের নাম এবং উত্তর আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে রাখুন, কোনো তৃতীয় পক্ষের টেলিমেট্রি বা অ্যানালিটিক্স ছাড়াই।
ইমেজ স্টোরেজ
বিল্ট-ইন স্থানীয় স্টোরেজ ব্যবহার করে প্রশ্নগুলিতে ছবি সংযুক্ত করুন অথবা সীমাহীন মিডিয়ার জন্য যেকোনো S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাকএন্ড প্লাগ ইন করুন।
কেন Hostinger-এ ClassQuiz রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।