এক ক্লিকে Crafty Controller স্থাপন করুন।
একটি ড্যাশবোর্ড থেকে একাধিক মাইনক্রাফ্ট জাভা এবং বেডরক সার্ভার তৈরি, কনফিগার এবং পরিচালনা করার জন্য ওয়েব-ভিত্তিক কন্ট্রোল প্যানেল।
Crafty Controller-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Crafty Controller দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Crafty Controller হল একটি ওপেন-সোর্স ওয়েব GUI যা একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে Minecraft Java এবং Bedrock সার্ভারগুলি পরিচালনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি SSH সেশন এবং স্ক্রিন ট্যাবগুলির সাথে লড়াই করার পরিবর্তে প্রতি-সার্ভার লাইভ কনসোল, একটি বিল্ট-ইন ফাইল ম্যানেজার, নির্ধারিত কাজ এবং এক-ক্লিক ব্যাকআপ প্রদান করে — সবগুলি বহু-ব্যবহারকারী ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস সহ একটি পরিষ্কার ওয়েব ইন্টারফেসে মোড়ানো।
আপনার VPS-এ Crafty স্ব-হোস্ট করা আপনার নিয়ন্ত্রিত হার্ডওয়্যারে আপনার বিশ্ব, প্লাগইন কনফিগারেশন এবং প্লেয়ার ডেটার সম্পূর্ণ মালিকানা রাখে। আপনি ব্রাউজার না ছেড়েই জনপ্রিয় জার প্রকার — ভ্যানিলা, পেপার, স্পিগট, ফোর্জ এবং বেডরক — থেকে নতুন সার্ভার চালু করতে পারেন এবং গ্রানুলার অনুমতি ব্যবহার করে বন্ধুদের বা মডারেটরদের সাথে সীমিত প্রশাসন শেয়ার করতে পারেন।
Crafty Controller-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক সার্ভার নিয়ন্ত্রণ
একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে একাধিক মাইনক্রাফ্ট জাভা এবং বেডরক সার্ভার সমান্তরালভাবে চালু করুন, নিরীক্ষণ করুন এবং পরিচালনা করুন।
ওয়েব-ভিত্তিক কনসোল
লাইভ সার্ভার লগ স্ট্রিম করুন এবং ব্রাউজার থেকে কমান্ড পাঠান, অনুসন্ধানযোগ্য ইতিহাস এবং প্রতি সার্ভারে রঙ-কোডেড আউটপুট সহ।
শিডিউল করা কাজ
ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই সার্ভারগুলিকে সুস্থ রাখতে ক্রন-স্টাইলের সময়সূচী অনুসারে ব্যাকআপ, রিস্টার্ট এবং কমান্ড এক্সিকিউশন স্বয়ংক্রিয় করুন।
ভূমিকা-ভিত্তিক প্রবেশাধিকার
স্কোপড অনুমতি সহ ব্যবহারকারীদের সংজ্ঞায়িত করুন যাতে মডারেটর এবং কমিউনিটির সদস্যরা রুট বা সংবেদনশীল শংসাপত্র ছাড়াই সার্ভার পরিচালনা করতে সাহায্য করতে পারে।
ফাইল ম্যানেজার
সার্ভার ফাইল ব্রাউজ করুন, সম্পাদনা করুন, আপলোড করুন এবং ডাউনলোড করুন — ওয়ার্ল্ডস, প্লাগইন, কনফিগস — সরাসরি ব্রাউজারে কোনো SSH বা SFTP ক্লায়েন্ট ছাড়াই।
কেন Hostinger-এ Crafty Controller রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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