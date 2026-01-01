Crafty Controller-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে Crafty Controller স্থাপন করুন।

একটি ড্যাশবোর্ড থেকে একাধিক মাইনক্রাফ্ট জাভা এবং বেডরক সার্ভার তৈরি, কনফিগার এবং পরিচালনা করার জন্য ওয়েব-ভিত্তিক কন্ট্রোল প্যানেল।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে Crafty Controller স্থাপন করুন।

Crafty Controller-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Crafty Controller দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Crafty Controller হল একটি ওপেন-সোর্স ওয়েব GUI যা একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে Minecraft Java এবং Bedrock সার্ভারগুলি পরিচালনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি SSH সেশন এবং স্ক্রিন ট্যাবগুলির সাথে লড়াই করার পরিবর্তে প্রতি-সার্ভার লাইভ কনসোল, একটি বিল্ট-ইন ফাইল ম্যানেজার, নির্ধারিত কাজ এবং এক-ক্লিক ব্যাকআপ প্রদান করে — সবগুলি বহু-ব্যবহারকারী ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস সহ একটি পরিষ্কার ওয়েব ইন্টারফেসে মোড়ানো।

আপনার VPS-এ Crafty স্ব-হোস্ট করা আপনার নিয়ন্ত্রিত হার্ডওয়্যারে আপনার বিশ্ব, প্লাগইন কনফিগারেশন এবং প্লেয়ার ডেটার সম্পূর্ণ মালিকানা রাখে। আপনি ব্রাউজার না ছেড়েই জনপ্রিয় জার প্রকার — ভ্যানিলা, পেপার, স্পিগট, ফোর্জ এবং বেডরক — থেকে নতুন সার্ভার চালু করতে পারেন এবং গ্রানুলার অনুমতি ব্যবহার করে বন্ধুদের বা মডারেটরদের সাথে সীমিত প্রশাসন শেয়ার করতে পারেন।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Crafty Controller-এর মূল ফিচারগুলো

একাধিক সার্ভার নিয়ন্ত্রণ

একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে একাধিক মাইনক্রাফ্ট জাভা এবং বেডরক সার্ভার সমান্তরালভাবে চালু করুন, নিরীক্ষণ করুন এবং পরিচালনা করুন।

ওয়েব-ভিত্তিক কনসোল

লাইভ সার্ভার লগ স্ট্রিম করুন এবং ব্রাউজার থেকে কমান্ড পাঠান, অনুসন্ধানযোগ্য ইতিহাস এবং প্রতি সার্ভারে রঙ-কোডেড আউটপুট সহ।

শিডিউল করা কাজ

ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই সার্ভারগুলিকে সুস্থ রাখতে ক্রন-স্টাইলের সময়সূচী অনুসারে ব্যাকআপ, রিস্টার্ট এবং কমান্ড এক্সিকিউশন স্বয়ংক্রিয় করুন।

ভূমিকা-ভিত্তিক প্রবেশাধিকার

স্কোপড অনুমতি সহ ব্যবহারকারীদের সংজ্ঞায়িত করুন যাতে মডারেটর এবং কমিউনিটির সদস্যরা রুট বা সংবেদনশীল শংসাপত্র ছাড়াই সার্ভার পরিচালনা করতে সাহায্য করতে পারে।

ফাইল ম্যানেজার

সার্ভার ফাইল ব্রাউজ করুন, সম্পাদনা করুন, আপলোড করুন এবং ডাউনলোড করুন — ওয়ার্ল্ডস, প্লাগইন, কনফিগস — সরাসরি ব্রাউজারে কোনো SSH বা SFTP ক্লায়েন্ট ছাড়াই।

কেন Hostinger-এ Crafty Controller রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

সুপারিশকৃত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
শুরু করুন
লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

শুরু করুন

ডিপ্লয় করার জন্য আরও অ্যাপ এক্সপ্লোর করুন

AirTrail

AirTrail

ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র, পরিসংখ্যান এবং বহু-ব্যবহারকারী সমর্থন সহ ব্যক্তিগত ফ্লাইট জার্নাল

সিলেক্ট করুন
An Otter Wiki

An Otter Wiki

গিট-সমর্থিত পৃষ্ঠা এবং মার্কডাউন সম্পাদনা সহ হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড উইকি

সিলেক্ট করুন
Apollo

Apollo

ডিস্ট্রিবিউটেড রিসার্চ টিমের জন্য রিয়েল-টাইম কোলাবোরেটিভ জিনোম অ্যানোটেশন এডিটর।

সিলেক্ট করুন
সব অ্যাপ্লিকেশন দেখুন

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।