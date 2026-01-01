এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে ArchivesSpace স্থাপন করুন।
পাণ্ডুলিপি, রেকর্ড এবং ডিজিটাল অবজেক্ট পরিচালনার জন্য ওপেন-সোর্স আর্কাইভস তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম।
ArchivesSpace-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ArchivesSpace দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ArchivesSpace হল নেতৃস্থানীয় ওপেন-সোর্স আর্কাইভস তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম যা আর্কাইভিস্টদের দ্বারা আর্কাইভিস্টদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি অধিগ্রহণ, বিন্যাস, বর্ণনা এবং জনসাধারণের আবিষ্কারকে একটি একক অ্যাপ্লিকেশনে একত্রিত করে যা সম্পূর্ণ আর্কাইভাল জীবনচক্রকে সমর্থন করে — প্রাথমিক দান থেকে শুরু করে গবেষকদের দ্বারা অনলাইন অ্যাক্সেস পর্যন্ত।
আপনার নিজস্ব VPS-এ ArchivesSpace স্ব-হোস্ট করা আপনার প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে ফাইন্ডিং এইডস, অধিগ্রহণ রেকর্ড এবং পৃষ্ঠপোষক ডেটা রাখে, কোনো প্রতি-রেকর্ড ফি বা বিক্রেতা লক-ইন ছাড়াই। বান্ডেল করা স্টাফ ইন্টারফেস, পাবলিক অ্যাক্সেস পোর্টাল, REST API এবং OAI-PMH এন্ডপয়েন্ট আপনার আর্কাইভকে একটি সম্পূর্ণ বর্ণনা এবং আবিষ্কার প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে।
ArchivesSpace-এর মূল ফিচারগুলো
আর্কাইভাল বর্ণনা
DACS, ISAD(G), এবং ISAAR(CPF) মান অনুসরণ করে সম্পদ, অধিগ্রহণ, আর্কাইভাল বস্তু এবং ডিজিটাল বস্তু তৈরি ও পরিচালনা করুন।
সর্বজনীন প্রবেশাধিকার পোর্টাল
গবেষকরা ফাইন্ডিং এইড ব্রাউজ করেন, সংগ্রহ অনুসন্ধান করেন এবং একটি বিল্ট-ইন পাবলিক ডিসকভারি ইন্টারফেসের মাধ্যমে ডিজিটাল বস্তু দেখেন।
EAD এবং MARCXML রপ্তানি
ডিসকভারি লেয়ার এবং কনসোর্টিয়াল ক্যাটালগের সাথে একীকরণের জন্য EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS, অথবা ডাবলিন কোর হিসাবে রিসোর্স রেকর্ড রপ্তানি করুন।
OAI-PMH আহরণ
OAI-PMH এর মাধ্যমে বর্ণনামূলক মেটাডেটা প্রকাশ করুন যাতে DPLA বা Europeana-এর মতো অ্যাগ্রিগেটররা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহগুলি সংগ্রহ করতে পারে।
REST API
একটি নথিভুক্ত JSON REST API ডিজিটাল সংরক্ষণ সিস্টেম, ETL পাইপলাইন এবং কাস্টম ফ্রন্ট-এন্ডগুলির সাথে ইন্টিগ্রেশনকে সক্ষম করে।
কেন Hostinger-এ ArchivesSpace রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।