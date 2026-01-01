এক ক্লিকে Plandex ইনস্টলেশন।
ওপেন-সোর্স টার্মিনাল এআই কোডিং এজেন্ট যা অনেক ফাইল জুড়ে বড়, বহু-ধাপের কাজ পরিকল্পনা করে এবং কার্যকর করে।
Plandex-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Plandex দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Plandex একটি ওপেন-সোর্স AI কোডিং এজেন্ট যা আপনার টার্মিনালে থাকে এবং ডজন ডজন ফাইল ও অনেক ধাপ জুড়ে বিস্তৃত বাস্তব-বিশ্বের সফটওয়্যার কাজগুলো সমাধান করে। এক-শট স্নিপেট তৈরি করার পরিবর্তে, এটি একটি পরিকল্পনা তৈরি করে এবং পরিমার্জন করে, ফাইল পরিবর্তনগুলিকে প্রয়োগ করার আগে ডিফারেন্স-ভিত্তিক পর্যালোচনার জন্য স্যান্ডবক্স করে, এবং বড় কোডবেস জুড়ে কাজ করার জন্য 2M টোকেন পর্যন্ত কনটেক্সট পরিচালনা করে।
আপনার VPS-এ Plandex সেলফ-হোস্ট করা আপনার কোড, প্রম্পট এবং পরিকল্পনাগুলিকে আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে রাখে, যখন আপনাকে একটি স্থায়ী সার্ভার দেয় যেখানে হালকা Plandex CLI যেকোনো ডেভেলপমেন্ট মেশিন থেকে কানেক্ট করতে পারে। আপনি আপনার নিজস্ব মডেল প্রদানকারীর শংসাপত্র নিয়ে আসেন — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, অথবা স্থানীয় Ollama — তাই কোনো প্রতি-সিট প্ল্যাটফর্ম ফি বা ভেন্ডর লক-ইন নেই।
Plandex-এর মূল ফিচারগুলো
বড় কাজগুলির পরিকল্পনা করে
এককালীন কোড স্নিপেট তৈরি করার পরিবর্তে, এটি এমন পরিবর্তনের জন্য বহু-ধাপের পরিকল্পনা তৈরি করে যা কয়েক ডজন ফাইল জুড়ে বিস্তৃত।
2M টোকেন প্রেক্ষাপট
২ মিলিয়ন টোকেন পর্যন্ত কনটেক্সট উইন্ডো ব্যবহার করে বড় কোডবেস জুড়ে লোড করে এবং যুক্তি দেখায়।
ডিফ-ভিত্তিক পর্যালোচনা
ফাইল এডিট স্যান্ডবক্স করে এবং প্রতিটি পরিবর্তনের জন্য একটি ডিফারেন্স দেখায় যাতে আপনার ওয়ার্কিং ট্রি-তে কিছু স্পর্শ করার আগে আপনি অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।
বহু-প্রদানকারী মডেল
একটি একক CLI সেশন থেকে OpenRouter, অ্যানথ্রোপিক, ওপেনএআই, গুগল জেমিনি, এবং স্থানীয় ওলামা মডেলগুলিকে সংযুক্ত করে।
টার্মিনাল-নেটিভ REPL
একটি টার্মিনাল REPL-এ ফাজি কমান্ড সম্পন্নকরণ, স্ক্রিপ্টিং এবং পাইপিং সমর্থন সহ চলে — কোনো ব্রাউজার ট্যাবের প্রয়োজন নেই।
সেলফ-হোস্টেড সার্ভার
আপনার ল্যাপটপের CLI আপনার VPS-এ Plandex সার্ভারের সাথে সংযুক্ত হয়, যা পরিকল্পনা এবং প্রকল্পের অবস্থা আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে।
কেন Hostinger-এ Plandex রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।