এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Komari স্থাপন করুন।
এজেন্ট-ভিত্তিক ডেটা সংগ্রহ এবং রিয়েল-টাইম মেট্রিক্স সহ হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড সার্ভার মনিটরিং ড্যাশবোর্ড।
Komari-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Komari দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
কোমারি একটি হালকা ওজনের, ওপেন-সোর্স সার্ভার মনিটরিং টুল যা স্ব-হোস্টারদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা এন্টারপ্রাইজ মনিটরিং প্ল্যাটফর্মের অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই তাদের অবকাঠামোতে রিয়েল-টাইম দৃশ্যমানতা চান। এটি প্রতিটি নিরীক্ষিত সার্ভারে ইনস্টল করা একটি ছোট এজেন্ট ব্যবহার করে CPU, মেমরি, ডিস্ক এবং নেটওয়ার্ক মেট্রিক্স সংগ্রহ করে, যা পরবর্তীতে একটি পরিষ্কার ওয়েব ড্যাশবোর্ডে প্রদর্শিত হয়।
যেহেতু কোমারি স্ব-হোস্টেড, তাই আপনার সমস্ত সার্ভার টেলিমেট্রি আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে থাকে এবং কোনো ডেটা তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলিতে পাঠানো হয় না। SQLite-সমর্থিত ডিজাইন মানে কোনো বাহ্যিক ডেটাবেস নির্ভরতা নেই, যা ছোট দল এবং একক অপারেটরদের জন্যও এটি দ্রুত স্থাপন এবং সহজে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য করে তোলে।
Komari-এর মূল ফিচারগুলো
এজেন্ট-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ
আপনার কেন্দ্রীয় ড্যাশবোর্ডে মেট্রিক্স সংগ্রহ এবং স্ট্রিম করার জন্য যেকোনো সার্ভারে হালকা ওজনের কোমারি এজেন্ট ইনস্টল করুন।
রিয়েল-টাইম মেট্রিক্স
ওয়েব ইন্টারফেসে সিপিইউ ব্যবহার, মেমরি খরচ, ডিস্ক I/O এবং নেটওয়ার্ক থ্রুপুট সরাসরি আপডেট করা দেখুন।
মাল্টি-সার্ভার ড্যাশবোর্ড
আপনার সমস্ত সার্ভার একটি একক ইন্টারফেস থেকে নিরীক্ষণ করুন, যেখানে প্রতিটি এজেন্ট স্বাধীনভাবে কেন্দ্রীয় হোস্টে রিপোর্ট করে।
শূন্য বাহ্যিক নির্ভরতা
SQLite স্টোরেজ মানে কোনো আলাদা ডেটাবেস পরিষেবা পরিচালনা করার প্রয়োজন নেই — শুধু কন্টেইনার এবং একটি স্থায়ী ডেটা ভলিউম।
কাস্টম থিম সাপোর্ট
ড্যাশবোর্ডের চেহারা আপনার পছন্দ বা প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডিং অনুসারে ব্যক্তিগতকৃত করুন।
কেন Hostinger-এ Komari রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।