এক ক্লিকে Leantime ইনস্টলেশন করুন।
নন-প্রজেক্ট ম্যানেজারদের জন্য ডিজাইন করা ওপেন-সোর্স প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, যা কৌশল, পরিকল্পনা এবং এক্সিকিউশন টুলগুলোকে একত্রিত করে।
Leantime-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Leantime দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Leantime হলো একটি ওপেন-সোর্স প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা বিশেষভাবে এমন টিমগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে যাদের জটিল PM পদ্ধতি ছাড়াই শক্তিশালী সমন্বয় প্রয়োজন। এটি কানবান বোর্ড, গ্যান্ট চার্ট, টাইমশীট, উইকি এবং লিন ক্যানভাস ও SWOT অ্যানালিসিসের মতো অনন্য কৌশলগত টুল একটি সুসংহত প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করে — যা এন্টারপ্রাইজ পরিবেশের জন্য LDAP এবং OIDC সাপোর্ট সহ ২০টিরও বেশি ভাষায় উপলব্ধ।
আপনার VPS-এ Leantime সেল্ফ-হোস্ট করার অর্থ হলো অসীম সংখ্যক ইউজার, অসীম সংখ্যক প্রজেক্ট এবং কোনো প্রতি-সিট লাইসেন্সিং খরচ নেই। আপনার প্রজেক্ট ডেটা, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং টিমের ইতিহাস আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে থাকে, যা নির্ভরযোগ্য ডেটা পারসিস্টেন্সের জন্য MariaDB দ্বারা সমর্থিত।
Leantime-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক টাস্ক ভিউ
আপনার দল যেভাবে কাজ করতে পছন্দ করে, তার সাথে মানানসই করতে কানবান বোর্ড, গ্যান্ট চার্ট, ক্যালেন্ডার, তালিকা এবং টেবিল ভিউগুলির মধ্যে পরিবর্তন করুন।
কৌশলগত পরিকল্পনা টুল
প্ল্যাটফর্মের মধ্যেই সরাসরি লিন ক্যানভাস, বিজনেস মডেল ক্যানভাস এবং SWOT বিশ্লেষণ তৈরি করুন, যাতে দৈনন্দিন কাজগুলি ব্যবসার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
বিল্ট-ইন টাইম ট্র্যাকিং
আলাদা কোনো টুল ছাড়াই সঠিক বিলিং, বেতন এবং প্রকল্পের খরচ বিশ্লেষণের জন্য কাজ ও প্রকল্পের বিপরীতে সময় লগ করুন।
আনলিমিটেড ব্যবহারকারী
প্রয়োজন অনুযায়ী যত খুশি টিম সদস্য যোগ করুন, প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি সহ এবং কোনো প্রতি-সিট লাইসেন্সিং ফি ছাড়াই।
এন্টারপ্রাইজ প্রমাণীকরণ
LDAP বা OIDC প্রদানকারীদের সাথে সংযোগ করুন এবং সংস্থা-ব্যাপী নিরাপত্তা মানদণ্ডের জন্য দুই-স্তরীয় প্রমাণীকরণ সক্ষম করুন।
কেন Hostinger-এ Leantime রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।