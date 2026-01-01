এক ক্লিকে evcc স্থাপন করুন।
সৌর-সচেতন ইভি চার্জিং কন্ট্রোলার এবং শত শত ওয়ালবক্স, ইনভার্টার ও যানবাহনের জন্য বাড়ির শক্তি ব্যবস্থাপক।
evcc-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
evcc দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
evcc হল একটি ওপেন-সোর্স ইভি চার্জ কন্ট্রোলার এবং হোম এনার্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা গ্রিড বিদ্যুতের পরিবর্তে স্ব-উৎপাদিত সৌর শক্তি দিয়ে আপনার বৈদ্যুতিক গাড়ি চার্জ করাকে অগ্রাধিকার দেয়। এটি শত শত ওয়ালবক্স, সোলার ইনভার্টার, ব্যাটারি স্টোরেজ সিস্টেম, স্মার্ট মিটার এবং গাড়ির API-এর সাথে সংযুক্ত হয় লাইভ পিভি উদ্বৃত্ত, গতিশীল বিদ্যুতের শুল্ক এবং ব্যাটারির চার্জের অবস্থার উপর ভিত্তি করে চার্জিং সমন্বয় করতে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ evcc স্ব-হোস্ট করা ডিভাইসের শংসাপত্র, চার্জিং ইতিহাস এবং অটোমেশন লজিক সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, বিক্রেতার ক্লাউড পরিষেবাগুলির উপর যেকোনো নির্ভরতা দূর করে, এবং সূর্য যখনই উজ্জ্বল থাকে তখনই আপনার চার্জিং কৌশলগুলি নির্ভরযোগ্যভাবে চলতে থাকে তা নিশ্চিত করে।
evcc-এর মূল ফিচারগুলো
সৌর উদ্বৃত্ত চার্জিং
আপনার ইভিকে অতিরিক্ত ফটোভোলটাইক শক্তি দিয়ে রিয়েল টাইমে চার্জ করে, স্ব-ব্যবহার সর্বাধিক করে এবং গ্রিড আমদানি কমিয়ে।
ডাইনামিক ট্যারিফ সমর্থন
Tibber, aWATTar, এবং Octopus-এর মতো ডাইনামিক বিদ্যুৎ ট্যারিফের সবচেয়ে সস্তা সময়ে চার্জিং শিডিউল করে।
শত শত ডিভাইস
ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei, এবং আরও অনেক কিছুর চার্জার, মিটার, ইনভার্টার এবং যানবাহনের সাথে সমন্বিত।
ব্রাউজার-ভিত্তিক সেটআপ
হাতে YAML ফাইল সম্পাদনা না করেই একটি নির্দেশিত ওয়েব UI এর মাধ্যমে ওয়ালবক্স, যানবাহন, মিটার এবং লোডপয়েন্ট কনফিগার করুন।
হোম ব্যাটারি সচেতন
বাড়ির ব্যাটারির চার্জের অবস্থার সাথে EV চার্জিং সমন্বয় করে, যাতে গাড়ি চালানোর জন্য আপনার বাড়ির ব্যাটারি নিঃশেষিত না হয়।
REST এবং MQTT APIs
Home Assistant, openHAB, Node-RED, এবং কাস্টম অটোমেশনের জন্য একটি সম্পূর্ণ REST এবং MQTT API উন্মুক্ত করে।
কেন Hostinger-এ evcc রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।