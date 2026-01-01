এক ক্লিকে MySpeed স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ইন্টারনেট স্পিড টেস্ট ট্র্যাকার যা স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা চালায় এবং সময়ের সাথে সাথে আপনার সংযোগের ইতিহাসকে দৃশ্যমান করে তোলে।
MySpeed-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MySpeed দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
MySpeed হলো একটি লাইটওয়েট, সেলফ-হোস্টেড স্পিড টেস্ট মনিটরিং টুল যা আপনার ইন্টারনেট কানেকশনের পারফরম্যান্স ক্রমাগত ট্র্যাক করে। এটি Ookla, LibreSpeed, অথবা Cloudflare ব্যবহার করে একটি কনফিগারেবল শিডিউলে স্বয়ংক্রিয় স্পিড টেস্ট পরিচালনা করে, তারপর ফলাফলগুলো স্থানীয়ভাবে একটি SQLite ডেটাবেসে সংরক্ষণ করে যাতে আপনি দিন, সপ্তাহ এবং মাস ধরে ট্রেন্ডগুলো বিশ্লেষণ করতে পারেন।
কাঁচা পরিমাপের বাইরে, MySpeed ইন্টারেক্টিভ চার্ট, একটি কনফিগারেবল ডেটা রিটেনশন পলিসি, ইমেল, সিগন্যাল, হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রামের মাধ্যমে হেলথ চেক নোটিফিকেশন এবং বিদ্যমান অবজার্ভেবিলিটি স্ট্যাকগুলিতে ইন্টিগ্রেশনের জন্য ঐচ্ছিক প্রোমিথিউস মেট্রিক্স প্রদান করে। সমস্ত ডেটা আপনার নিজের সার্ভারে থাকে — কোনো থার্ড-পার্টি অ্যানালিটিক্স নেই, কোনো ক্লাউড নির্ভরতা নেই এবং প্রতি টেস্টের জন্য কোনো ফি নেই।
MySpeed-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় গতি পরীক্ষা
ক্রন এক্সপ্রেশন ব্যবহার করে পুনরাবৃত্তিমূলক পরীক্ষা নির্ধারণ করুন যাতে ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই আপনার সংযোগের গুণমান ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হয়।
একাধিক পরীক্ষা প্রদানকারী
আপনার স্পিড টেস্ট ব্যাকএন্ড হিসাবে Ookla, LibreSpeed, এবং Cloudflare-এর মধ্যে থেকে বেছে নিন, যাতে আপনি বিশ্বাস করেন এমন প্রদানকারীর কাছ থেকে সঠিক ও তুলনীয় ফলাফল পেতে পারেন।
ঐতিহাসিক চার্ট
ডাউনলোড, আপলোড এবং পিং প্রবণতাগুলি কনফিগারযোগ্য সময়সীমার উপর কল্পনা করুন যাতে অবক্ষয়ের ধরণগুলি চিহ্নিত করা যায় এবং আপনার আইএসপিকে জবাবদিহি করা যায়।
স্বাস্থ্য বিজ্ঞপ্তি
যখন আপনার সংযোগ নির্ধারিত সীমার নিচে নেমে যায়, তখন ইমেল, সিগন্যাল, হোয়াটসঅ্যাপ অথবা টেলিগ্রামের মাধ্যমে সতর্কতা পান।
Prometheus মেট্রিক্স
আপনার অন্যান্য অবকাঠামো পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি গ্রাফানা ড্যাশবোর্ডের সাথে একত্রিত করার জন্য প্রোমিথিউস মেট্রিক্স হিসাবে স্পিড টেস্টের ফলাফল এক্সপোর্ট করুন।
কেন Hostinger-এ MySpeed রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।