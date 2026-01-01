এক ক্লিকে OpenRemote স্থাপন করুন।
সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিল্ডিং অটোমেশন, শক্তি পর্যবেক্ষণ, এবং সংযুক্ত ডিভাইস অর্কেস্ট্রেশনের জন্য ওপেন-সোর্স আইওটি প্ল্যাটফর্ম।
OpenRemote-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenRemote দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpenRemote হল একটি ১০০% ওপেন-সোর্স IoT প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে যেকোনো ডিভাইস থেকে ডেটা গ্রহণ করতে, বাস্তব-বিশ্বের সম্পদ মডেল করতে, নিয়মাবলী দিয়ে আচরণ স্বয়ংক্রিয় করতে এবং কাস্টম ফ্রন্ট-এন্ড সরবরাহ করতে সাহায্য করে — সবই একটি একক স্ব-হোস্টেড স্ট্যাক থেকে। এটি MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus, এবং Zigbee-এর মতো প্রোটোকলগুলিকে সরাসরি সমর্থন করে, এছাড়াও কাস্টম ইন্টিগ্রেশনের জন্য একটি ম্যানেজার API রয়েছে।
আপনার VPS-এ OpenRemote স্ব-হোস্ট করা আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে টেলিমেট্রি, অটোমেশন লজিক এবং শেষ-ব্যবহারকারীর ডেটা রাখে, কোনো ডিভাইস-প্রতি ফি এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। এই টেমপ্লেটটি ম্যানেজার, Keycloak আইডেন্টিটি, PostgreSQL, এবং স্বয়ংক্রিয় Let's Encrypt সার্টিফিকেট সহ একটি HAProxy এজকে একত্রিত করে যাতে স্ট্যাকটি বুট হওয়ার সাথে সাথেই HTTPS এবং MQTT/TLS এর মাধ্যমে ডিভাইস গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে।
OpenRemote-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-প্রোটোকল এজেন্ট
প্রতিটি ইন্টিগ্রেশনের জন্য প্রোটোকল কোড না লিখেই MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমে ডিভাইস সংযুক্ত করুন।
সম্পদ এবং অ্যাট্রিবিউট মডেল
বাস্তব-বিশ্বের জিনিসগুলি — যেমন ভবন, যানবাহন, শক্তি মিটার — বৈশিষ্ট্য, মেটাডেটা এবং ঐতিহাসিক ডেটা পয়েন্ট সহ টাইপ করা সম্পদ হিসাবে মডেল করুন।
শর্ত-ফল এবং ফ্লো নিয়মাবলী
একটি ভিজ্যুয়াল যখন-তখন এডিটর, ফ্লো-ভিত্তিক নিয়মাবলী, অথবা উন্নত পরিস্থিতির জন্য জাভাস্ক্রিপ্ট এবং গ্রুভি ব্যবহার করে আচরণ স্বয়ংক্রিয় করুন।
বহু-ভাড়াটে ক্ষেত্রসমূহ
গ্রাহক বা সাইটগুলিকে পৃথক কিক্লো্যাক-সমর্থিত রিয়েলমগুলিতে আলাদা করুন, যেখানে প্রতিটি রিয়েলমের জন্য আলাদা ব্যবহারকারী, সম্পদ এবং ড্যাশবোর্ড থাকবে।
ইনসাইটস ড্যাশবোর্ড
আলাদা অ্যানালিটিক্স টুলে এক্সপোর্ট না করেই লাইভ এবং ঐতিহাসিক অ্যাট্রিবিউট ডেটার উপর কাস্টম ড্যাশবোর্ড তৈরি করুন।
MQTT এবং HTTP APIs
পোর্ট 8883-এ একটি বিল্ট-ইন MQTT ব্রোকার এবং REST ও WebSocket API-গুলি উন্মুক্ত করুন যাতে বাহ্যিক সিস্টেমগুলি অ্যাসেটের অবস্থা পড়তে ও লিখতে পারে।
কেন Hostinger-এ OpenRemote রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।