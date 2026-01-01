এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Checkrr স্থাপন করুন।
করাপ্ট মিডিয়ার জন্য Plex এবং Jellyfin লাইব্রেরি স্ক্যান করুন এবং Sonarr, Radarr, ও Lidarr-এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খারাপ ফাইলগুলি প্রতিস্থাপন করুন।
Checkrr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Checkrr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
চেকর (Checkrr) হল একটি ওপেন-সোর্স লাইব্রেরি ইন্টিগ্রিটি স্ক্যানার যা নীরব দুর্নীতি থেকে বড় মিডিয়া সংগ্রহকে রক্ষা করে। এটি আপনার লাইব্রেরির প্রতিটি ভিডিও, অডিও এবং সাবটাইটেল ফাইলে ffprobe, magic-number, এবং mimetype চেক চালায়, তারপর যাচাইকৃত ফাইলগুলিকে একটি bbolt ডেটাবেসে হ্যাশ করে যাতে ভবিষ্যতের স্ক্যানগুলি পরিচিত-ভালো বিষয়বস্তু এড়িয়ে যায় এবং ঘন্টার পরিবর্তে মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়।
যখন একটি ফাইল পরিদর্শনে ব্যর্থ হয়, তখন চেকর (Checkrr) আপনার ইতিমধ্যেই চলমান arr stack — Sonarr, Radarr, অথবা Lidarr — এর সাথে সংযুক্ত হয় — ক্ষতিগ্রস্ত কপিটি মুছে দেয় এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবার মাধ্যমে একটি নতুন ডাউনলোড শুরু করে। চেকর (Checkrr) স্ব-হোস্টিং আপনার মিডিয়া ইনভেন্টরিকে আপনার নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো তৃতীয় পক্ষের API সীমা ছাড়াই এবং শূন্য চলমান খরচে।
Checkrr-এর মূল ফিচারগুলো
ffprobe ইন্টিগ্রিটি স্ক্যান
প্লেক্স এবং জেলিফিন প্লেব্যাকের সময় নীরবে এড়িয়ে যাওয়া খণ্ডিত, ভুল লেবেলযুক্ত এবং অপাঠ্য ফাইলগুলি সনাক্ত করে।
সোনর রাডার লিডার
দূষিত ফাইলগুলি সরিয়ে দেয় এবং আপনার বিদ্যমান arr স্ট্যাকের মাধ্যমে কোনো ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই একটি নতুন ডাউনলোড শুরু করে।
হ্যাশ-ভিত্তিক দ্রুত পুনঃস্ক্যান
ফাইল হ্যাশ একটি bbolt ডেটাবেসে সংরক্ষণ করে যাতে বারবার স্ক্যান যাচাইকৃত বিষয়বস্তু এড়িয়ে যায় এবং মাল্টি-টেরাবাইট লাইব্রেরিতে কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়।
মাল্টি-ইনস্ট্যান্স arr সমর্থন
একই সাথে একাধিক Sonarr এবং Radarr ইনস্ট্যান্সের সাথে সংযোগ করে, 4K, অ্যানিমে এবং স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরির জন্য প্রতি-ইনস্ট্যান্স পাথ ম্যাপিং সহ।
নোটিফিকেশন বিল্ট-ইন
স্বয়ংক্রিয় নির্ধারিত স্ক্যানগুলির জন্য ডিসকর্ড, টেলিগ্রাম, গটিফাই, এনটিফাই, পুশওভার, ওয়েবহুক, এসএমটিপি, এবং হেলথচেক-এ ফলাফল পাঠায়।
কেন Hostinger-এ Checkrr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।