এক ক্লিকে ফাইল ব্রাউজার স্থাপন করুন।
আপনার ব্রাউজার থেকে সরাসরি সার্ভার ফাইল ব্রাউজ করা, আপলোড করা এবং পরিচালনা করার জন্য একটি হালকা ওয়েব-ভিত্তিক ফাইল ম্যানেজার।
File Browser-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
File Browser দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
File Browser হলো একটি হালকা ওজনের, ওপেন-সোর্স ওয়েব ফাইল ম্যানেজার যা আপনার সার্ভারের যেকোনো ডিরেক্টরিকে একটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ফাইল ম্যানেজমেন্ট ইন্টারফেসে রূপান্তরিত করে, যা যেকোনো ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য। এটি কনফিগারযোগ্য অনুমতি সহ একাধিক ব্যবহারকারীকে সমর্থন করে, পাবলিক লিঙ্কের মাধ্যমে ফাইল শেয়ারিং, ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ আপলোড এবং একটি বিল্ট-ইন কোড এডিটর প্রদান করে — যার জন্য SSH বা FTP ক্লায়েন্টের প্রয়োজন হয় না।
আপনার VPS-এ File Browser সেল্ফ-হোস্ট করা ফাইলগুলিকে ব্যক্তিগত এবং আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, আপনাকে নিরাপদে টিম সদস্য বা ক্লায়েন্টদের নির্দিষ্ট ডিরেক্টরিতে অ্যাক্সেস দিতে দেয় সার্ভার ক্রেডেনশিয়াল প্রকাশ না করেই, এবং এর জন্য ন্যূনতম রিসোর্স প্রয়োজন হয় যাতে এটি আপনার অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের পাশাপাশি স্বাচ্ছন্দ্যে চলে।
File Browser-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক ব্যবহারকারীর অনুমতি
গ্রানুলার ডিরেক্টরি অ্যাক্সেস এবং ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি সহ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন, যাতে প্রতিটি ব্যক্তি শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজনীয় ফাইলগুলি দেখতে এবং পরিবর্তন করতে পারে।
টেনে-ছেড়ে আপলোড করুন
একক ফাইল, একাধিক ফাইল, অথবা সম্পূর্ণ ফোল্ডার সরাসরি ব্রাউজার থেকে রিয়েল-টাইম অগ্রগতি ট্র্যাকিং সহ আপলোড করুন — কোনো FTP ক্লায়েন্টের প্রয়োজন নেই।
অন্তর্নির্মিত কোড এডিটর
কনফিগারেশন ফাইল, স্ক্রিপ্ট এবং টেক্সট ফাইল সরাসরি ব্রাউজারে সম্পাদনা করুন একটি পৃথক SSH সেশন বা টেক্সট এডিটরে স্যুইচ না করেই।
সর্বজনীন শেয়ার লিঙ্ক
ফাইল বা ফোল্ডারের জন্য শেয়ার করার যোগ্য ডাউনলোড লিঙ্ক তৈরি করুন, যা আপনাকে বাইরের প্রাপকদের কাছে তাদের সার্ভার অ্যাক্সেস না দিয়েই বিষয়বস্তু পাঠাতে দেয়।
আর্কাইভ ম্যানেজমেন্ট
ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে সরাসরি ZIP এবং TAR আর্কাইভ তৈরি ও নিষ্কাশন করুন, যা ব্যাচ স্থানান্তর এবং ফাইল ব্যাকআপকে সহজ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ File Browser রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।