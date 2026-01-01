এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ArchiveBox স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ইন্টারনেট আর্কাইভ প্ল্যাটফর্ম যা স্থায়ী অ্যাক্সেসের জন্য একাধিক ফরম্যাটে ওয়েব পেজ, ভিডিও এবং ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করে।
ArchiveBox-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ArchiveBox দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ArchiveBox হল একটি অগ্রণী ওপেন-সোর্স সেলফ-হোস্টেড ওয়েব আর্কাইভ প্ল্যাটফর্ম, যা ওয়েবসাইটগুলোকে HTML, PDF, স্ক্রিনশট, WARC ফাইল এবং এক্সট্র্যাক্টেড মিডিয়া হিসেবে ক্যাপচার করে, যাতে মূল উৎসগুলো অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার অনেক পরেও কন্টেন্ট অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে। 18,000-এর বেশি গিটহাব স্টার এবং 2017 সাল থেকে সক্রিয় ডেভেলপমেন্ট সহ, এটি আপনার কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্টের জন্য ইন্টারনেট আর্কাইভের উপর নির্ভর করার একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প প্রদান করে।
ArchiveBox সেলফ-হোস্ট করার মাধ্যমে আপনি আর্কাইভ করা কন্টেন্টের উপর সম্পূর্ণ ডেটা সার্বভৌমত্ব পান — যা আইনি, কমপ্লায়েন্স এবং সাংবাদিকতার ওয়ার্কফ্লোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে চেইন অফ কাস্টডি জরুরি। আপনি রিটেনশন পলিসি, ব্যাকআপ কৌশল এবং অ্যাক্সেস পারমিশন নিয়ন্ত্রণ করেন, অন্যদিকে ইন্টিগ্রেটেড সনিক ফুল-টেক্সট সার্চ ইঞ্জিন বড় আর্কাইভ জুড়ে কন্টেন্ট খুঁজে বের করাকে দ্রুত এবং নির্ভুল করে তোলে।
ArchiveBox-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-ফরম্যাট আর্কাইভ
প্রতিটি পৃষ্ঠা একই সাথে HTML, PDF, স্ক্রিনশট, WARC, এবং নিষ্কাশিত মিডিয়া হিসাবে ক্যাপচার করুন, যাতে বিষয়বস্তু একাধিক স্বাধীন বিন্যাসে সংরক্ষিত থাকে এমনকি যদি ভবিষ্যতে একটি অপাঠ্য হয়ে যায়।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
সমন্বিত সোনিক সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে আপনার সম্পূর্ণ আর্কাইভ জুড়ে যেকোনো শব্দ বা বাক্যাংশ তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজুন, ম্যানুয়ালি ফোল্ডার ব্রাউজ না করে বা ভুল ফাইলনাম ম্যাচিংয়ের উপর নির্ভর না করে।
স্বয়ংক্রিয় শিডিউলিং
RSS ফিড, বুকমার্ক তালিকা এবং URL সংগ্রহের দৈনিক আর্কাইভ সেট আপ করুন যাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু প্রতিটি নতুন আইটেমের জন্য ম্যানুয়াল ট্রিগারিংয়ের প্রয়োজন ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হয়।
ব্যাপক ইমপোর্ট সাপোর্ট
ব্রাউজার বুকমার্ক, পকেট, পিনবোর্ড, ইন্সটাপেপার এবং অন্যান্য পরিষেবা থেকে সরাসরি আমদানি করুন, যা আপনার বিদ্যমান পড়ার তালিকাটিকে আপনার স্থায়ী আর্কাইভে স্থানান্তরিত করা সহজ করে তোলে।
জাভাস্ক্রিপ্ট রেন্ডারিং
বান্ডেল করা NoVNC ব্রাউজার পরিবেশ ব্যবহার করে গতিশীলভাবে রেন্ডার করা পৃষ্ঠাগুলি এবং একক-পৃষ্ঠার অ্যাপ্লিকেশনগুলি সংরক্ষণ করুন, এমন বিষয়বস্তু ক্যাপচার করে যা সাধারণ HTML ফেচারগুলি সম্পূর্ণরূপে বাদ দেয়।
কেন Hostinger-এ ArchiveBox রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।