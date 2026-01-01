এক ক্লিকে ব্যাকরেস্ট স্থাপন করুন।
রেস্টিকের জন্য ওয়েব-ভিত্তিক ইউআই যা নির্ধারিত ব্যাকআপ, ব্রাউজিং এবং পুনরুদ্ধার যেকোনো ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে।
Backrest-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Backrest দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Backrest হলো restic-এর জন্য একটি স্ব-হোস্টেড ওয়েব ইন্টারফেস, যা একটি দ্রুত এবং সুরক্ষিত ব্যাকআপ প্রোগ্রাম। এটি restic-এর শক্তিশালী ডিডুপ্লিকেশন এবং এনক্রিপশনকে একটি পরিচ্ছন্ন ব্রাউজার-ভিত্তিক UI-এর মধ্যে একত্রিত করে, যা আপনাকে কমান্ড লাইন স্পর্শ না করেই ব্যাকআপ প্ল্যান তৈরি করতে, cron ব্যবহার করে সেগুলিকে শিডিউল করতে এবং স্বতন্ত্র ফাইল পুনরুদ্ধার করতে দেয়।
যেহেতু Backrest restic-এর মাধ্যমে স্ন্যাপশট সংরক্ষণ করে, তাই ব্যাকআপগুলি সংরক্ষিত অবস্থায় এনক্রিপ্ট করা থাকে এবং ডজনখানেক স্টোরেজ ব্যাকএন্ড সমর্থন করে — যেমন লোকাল ডিস্ক, S3-কম্প্যাটিবল অবজেক্ট স্টোরেজ, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP এবং আরও অনেক কিছু। Backrest স্ব-হোস্ট করা আপনার ব্যাকআপ কনফিগারেশন এবং ক্রেডেনশিয়ালগুলিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই।
Backrest-এর মূল ফিচারগুলো
শিডিউলড ব্যাকআপ পরিকল্পনাসমূহ
প্রতিটি রিপোজিটরি অনুযায়ী ক্রন-ভিত্তিক সময়সূচী নির্ধারণ করুন যাতে ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাকআপ চলে।
ব্রাউজার-ভিত্তিক পুনরুদ্ধার
স্ন্যাপশটের বিষয়বস্তু ব্রাউজ করুন এবং সরাসরি ওয়েব UI থেকে পৃথক ফাইল বা ডিরেক্টরি পুনরুদ্ধার করুন।
মাল্টি-ব্যাকএন্ড স্টোরেজ
স্থানীয় ডিস্ক, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP, এবং নেটিভ রেস্টিক ব্যাকএন্ডের মাধ্যমে আরও অনেক কিছুতে ব্যাকআপ সংরক্ষণ করুন।
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন
সমস্ত স্ন্যাপশট হোস্ট ছাড়ার আগে রেস্টিক দ্বারা এনক্রিপ্ট করা হয়, যা নিশ্চিত করে যে ডেটা যেকোনো স্টোরেজ ব্যাকএন্ডে ব্যক্তিগত থাকে।
ডেডুপ্লিকেশন এবং কম্প্রেশন
রেস্টিক কন্টেন্ট-ডিফাইন্ড চাংকিং স্ন্যাপশট জুড়ে ডেটা ডিডুপ্লিকেট করে, সময়ের সাথে সাথে স্টোরেজ ব্যবহার নাটকীয়ভাবে হ্রাস করে।
কেন Hostinger-এ Backrest রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।