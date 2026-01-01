এক ক্লিকে ইনস্টল করে AnonUpload ডিপ্লয় করুন।
গোপনীয়তা-প্রথম বেনামী ফাইল শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম যেখানে কোনো ডেটাবেস, কোনো অ্যাকাউন্ট এবং কোনো ট্র্যাকিংয়ের প্রয়োজন নেই।
AnonUpload-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
AnonUpload দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
AnonUpload হলো একটি লাইটওয়েট PHP ফাইল শেয়ারিং অ্যাপ্লিকেশন যা একটি একক নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি: কোনো চিহ্ন না রেখে ফাইল শেয়ার করা। এটির জন্য কোনো ডেটাবেস, কোনো ইউজার অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন হয় না এবং এমন কোনো মেটাডেটা সংরক্ষণ করে না যা ফাইল আপলোড বা ডাউনলোডকারীকে শনাক্ত করতে পারে। সরাসরি ফাইলের নামগুলো কখনোই সর্বজনীনভাবে প্রকাশ করা হয় না, এবং ঐচ্ছিক ডাউনলোড বিলম্ব বৈশিষ্ট্য ফাইলগুলো তাদের উদ্দিষ্ট প্রাপকদের কাছে পৌঁছানোর আগে স্বয়ংক্রিয় স্ক্র্যাপিং প্রতিরোধ করে।
AnonUpload স্ব-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার ফাইলগুলো কখনোই তৃতীয় পক্ষের অবকাঠামোর মধ্য দিয়ে যায় না যা নজরদারি অনুরোধ বা ডেটা সংরক্ষণের আদেশের অধীন হতে পারে। আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন কোন ফাইল টাইপগুলো গৃহীত হবে, আপলোড কত বড় হতে পারে এবং কে অ্যাডমিন ইন্টারফেসে অ্যাক্সেস করতে পারবে — এমন কোনো বাণিজ্যিক অ্যানোনিমাস ফাইল শেয়ারিং সার্ভিসের উপর নির্ভর না করে যা গোপনীয়তার দাবি সত্ত্বেও কার্যকলাপ লগ করতে পারে।
AnonUpload-এর মূল ফিচারগুলো
কোনো ডেটাবেস প্রয়োজন নেই
ফাইলগুলি সরাসরি ফাইল সিস্টেমে সংরক্ষণ করা হয়, কোনো ডেটাবেস সেটআপ বা রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই, যা স্থাপন প্রক্রিয়া সহজ করে এবং ডেটা ফাঁসের একটি সাধারণ উৎস দূর করে।
লুকানো ফাইলের নাম
আসল ফাইলের নাম কখনোই সর্বজনীনভাবে প্রকাশ করা হয় না, তাই ডাউনলোডকারীরা URL বা ডিরেক্টরি তালিকা থেকে বিষয়বস্তু, উৎস, বা আপলোডকারীর পরিচয় অনুমান করতে পারে না।
ডাউনলোড সময় বিলম্ব
ফাইলগুলি ডাউনলোডযোগ্য হওয়ার আগে একটি অপেক্ষার সময়কাল কনফিগার করুন, যাতে স্বয়ংক্রিয় স্ক্র্যাপাররা উদ্দিষ্ট প্রাপকদের কাছে পৌঁছানোর আগে আপলোডগুলি সংগ্রহ করতে না পারে।
কনফিগারযোগ্য ফাইলের ধরন
গৃহীত ফাইল এক্সটেনশনের একটি সুনির্দিষ্ট হোয়াইটলিস্ট সংজ্ঞায়িত করুন এবং আপনার নির্দিষ্ট শেয়ারিং প্রয়োজনের সাথে মেলাতে 10 GB পর্যন্ত সর্বোচ্চ আপলোড আকারের সীমা নির্ধারণ করুন।
অ্যাডমিন ইন্টারফেস
আপলোড পরিচালনা করুন, স্টোরেজ ব্যবহার নিরীক্ষণ করুন এবং সার্ভার কমান্ড লাইন স্পর্শ না করে একটি বিল্ট-ইন অ্যাডমিন প্যানেলের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন সেটিংস সামঞ্জস্য করুন।
কেন Hostinger-এ AnonUpload রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।