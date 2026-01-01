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গোপনীয়তা-প্রথম বেনামী ফাইল শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম যেখানে কোনো ডেটাবেস, কোনো অ্যাকাউন্ট এবং কোনো ট্র্যাকিংয়ের প্রয়োজন নেই।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
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64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳19,656-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳54,216)। ৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳26,376-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳69,096)। ৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳36,216-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳114,936)। ৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳72,216-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳203,496)। ৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳19,656-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳54,216)। ৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳26,376-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳69,096)। ৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳36,216-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳114,936)। ৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳72,216-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳203,496)। ৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

AnonUpload দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

AnonUpload হলো একটি লাইটওয়েট PHP ফাইল শেয়ারিং অ্যাপ্লিকেশন যা একটি একক নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি: কোনো চিহ্ন না রেখে ফাইল শেয়ার করা। এটির জন্য কোনো ডেটাবেস, কোনো ইউজার অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন হয় না এবং এমন কোনো মেটাডেটা সংরক্ষণ করে না যা ফাইল আপলোড বা ডাউনলোডকারীকে শনাক্ত করতে পারে। সরাসরি ফাইলের নামগুলো কখনোই সর্বজনীনভাবে প্রকাশ করা হয় না, এবং ঐচ্ছিক ডাউনলোড বিলম্ব বৈশিষ্ট্য ফাইলগুলো তাদের উদ্দিষ্ট প্রাপকদের কাছে পৌঁছানোর আগে স্বয়ংক্রিয় স্ক্র্যাপিং প্রতিরোধ করে।

AnonUpload স্ব-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার ফাইলগুলো কখনোই তৃতীয় পক্ষের অবকাঠামোর মধ্য দিয়ে যায় না যা নজরদারি অনুরোধ বা ডেটা সংরক্ষণের আদেশের অধীন হতে পারে। আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন কোন ফাইল টাইপগুলো গৃহীত হবে, আপলোড কত বড় হতে পারে এবং কে অ্যাডমিন ইন্টারফেসে অ্যাক্সেস করতে পারবে — এমন কোনো বাণিজ্যিক অ্যানোনিমাস ফাইল শেয়ারিং সার্ভিসের উপর নির্ভর না করে যা গোপনীয়তার দাবি সত্ত্বেও কার্যকলাপ লগ করতে পারে।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

AnonUpload-এর মূল ফিচারগুলো

কোনো ডেটাবেস প্রয়োজন নেই

ফাইলগুলি সরাসরি ফাইল সিস্টেমে সংরক্ষণ করা হয়, কোনো ডেটাবেস সেটআপ বা রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই, যা স্থাপন প্রক্রিয়া সহজ করে এবং ডেটা ফাঁসের একটি সাধারণ উৎস দূর করে।

লুকানো ফাইলের নাম

আসল ফাইলের নাম কখনোই সর্বজনীনভাবে প্রকাশ করা হয় না, তাই ডাউনলোডকারীরা URL বা ডিরেক্টরি তালিকা থেকে বিষয়বস্তু, উৎস, বা আপলোডকারীর পরিচয় অনুমান করতে পারে না।

ডাউনলোড সময় বিলম্ব

ফাইলগুলি ডাউনলোডযোগ্য হওয়ার আগে একটি অপেক্ষার সময়কাল কনফিগার করুন, যাতে স্বয়ংক্রিয় স্ক্র্যাপাররা উদ্দিষ্ট প্রাপকদের কাছে পৌঁছানোর আগে আপলোডগুলি সংগ্রহ করতে না পারে।

কনফিগারযোগ্য ফাইলের ধরন

গৃহীত ফাইল এক্সটেনশনের একটি সুনির্দিষ্ট হোয়াইটলিস্ট সংজ্ঞায়িত করুন এবং আপনার নির্দিষ্ট শেয়ারিং প্রয়োজনের সাথে মেলাতে 10 GB পর্যন্ত সর্বোচ্চ আপলোড আকারের সীমা নির্ধারণ করুন।

অ্যাডমিন ইন্টারফেস

আপলোড পরিচালনা করুন, স্টোরেজ ব্যবহার নিরীক্ষণ করুন এবং সার্ভার কমান্ড লাইন স্পর্শ না করে একটি বিল্ট-ইন অ্যাডমিন প্যানেলের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন সেটিংস সামঞ্জস্য করুন।

কেন Hostinger-এ AnonUpload রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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