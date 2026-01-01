এক ক্লিকে AList স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ফাইল তালিকা এবং WebDAV সার্ভার যা একটি একক ওয়েব ইন্টারফেসের পেছনে কয়েক ডজন ক্লাউড স্টোরেজ প্রদানকারীকে একত্রিত করে।
AList-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
AList দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
AList হলো একটি ওপেন-সোর্স ফাইল লিস্ট প্রোগ্রাম যা লোকাল স্টোরেজ এবং ক্লাউড ড্রাইভগুলোকে একটি ওয়েব ইন্টারফেসের অধীনে একত্রিত করে। এটি ৩০টিরও বেশি স্টোরেজ ব্যাকএন্ড সাপোর্ট করে — যার মধ্যে রয়েছে OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV এবং অনেক আঞ্চলিক প্রোভাইডার — যা আপনাকে অ্যাপ পরিবর্তন না করে বা বারবার সাইন ইন না করেই সেগুলোর সব থেকে ফাইল ব্রাউজ, প্রিভিউ এবং ডাউনলোড করতে দেয়।
আপনার নিজের VPS-এ AList সেল্ফ-হোস্ট করা স্টোরেজ ক্রেডেনশিয়াল এবং অ্যাক্সেস পলিসিগুলোকে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, একই সাথে একটি দ্রুত ওয়েব UI এবং একটি সম্পূর্ণ কমপ্লায়েন্ট WebDAV এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে আপনার ফাইলগুলোকে এক্সপোজ করে। এটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্লাউড অ্যাকাউন্ট এবং শেয়ার্ড ড্রাইভগুলোকে একটি একক প্রাইভেট গেটওয়েতে একত্রিত করার একটি ব্যবহারিক উপায়।
AList-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-স্টোরেজ ব্যাকএন্ড
৩০টিরও বেশি প্রদানকারী — স্থানীয় ডিস্ক, ওয়ানড্রাইভ, গুগল ড্রাইভ, S3, FTP, SFTP, ওয়েবডিএভি, এবং আরও অনেক কিছু — একটি একক সমন্বিত ফাইল ট্রিতে মাউন্ট করুন।
WebDAV সার্ভার
প্রতিটি সংযুক্ত স্টোরেজকে একটি একক রিড/রাইট ওয়েবডিএভি এন্ডপয়েন্ট হিসাবে উন্মুক্ত করুন যা macOS, Windows, এবং মোবাইল ক্লায়েন্টগুলিতে সহজে মাউন্ট হয়।
ব্রাউজারে প্রিভিউ
প্রথমে ফাইল ডাউনলোড না করেই ছবি, ভিডিও, অডিও, পিডিএফ, অফিস ডকুমেন্ট এবং কোড স্ট্রিম ও প্রিভিউ করুন।
সূক্ষ্ম-স্তরের শেয়ারিং
ঐচ্ছিক মেয়াদ সহ পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত শেয়ার লিঙ্ক তৈরি করুন যাতে বাইরের প্রাপকরা শুধুমাত্র আপনার নির্বাচিত ফাইলগুলি দেখতে পান।
অফলাইন ডাউনলোড
aria2 বা qBittorrent-এর সাথে একীভূত করুন যাতে URL এবং টরেন্ট থেকে ফাইলগুলি সরাসরি যেকোনো মাউন্ট করা স্টোরেজ ব্যাকএন্ডে আনা যায়।
কেন Hostinger-এ AList রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।