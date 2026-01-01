এক ক্লিকে Invoice Ninja ডিপ্লয় করুন।
ফ্রিল্যান্সার এবং ছোট ব্যবসার জন্য ওপেন-সোর্স ইনভয়েসিং, বিলিং এবং পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম।
Invoice Ninja-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Invoice Ninja দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ইনভয়েস নিনজা হল ইনভয়েস তৈরি, খরচ ট্র্যাকিং, ক্লায়েন্ট পরিচালনা এবং পেমেন্ট গ্রহণের জন্য একটি বৈশিষ্ট্য-সমৃদ্ধ ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম। বিশ্বজুড়ে 100,000 এরও বেশি ব্যবসার দ্বারা বিশ্বস্ত, এটি 40+ পেমেন্ট গেটওয়ে, স্বয়ংক্রিয় রিমাইন্ডার, পুনরাবৃত্ত ইনভয়েস এবং সময় ট্র্যাকিং সমর্থন করে — সবই একটি স্ব-হোস্টেড অ্যাপ্লিকেশনে।
আপনার নিজের VPS-এ ইনভয়েস নিনজা চালানোর মাধ্যমে আপনার আর্থিক ডেটা আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোনো লেনদেন প্রতি ফি, কোনো সাবস্ক্রিপশন খরচ এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। তৃতীয় পক্ষের SaaS প্রদানকারীদের সাথে সংবেদনশীল ব্যবসার ডেটা শেয়ার না করে আপনি ক্লায়েন্ট রেকর্ড, পেমেন্টের ইতিহাস এবং আর্থিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ মালিকানা পান।
Invoice Ninja-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-গেটওয়ে পেমেন্ট
স্ট্রাইপ, পেপ্যাল, অথরাইজ.নেট এবং ৪০+ অন্যান্য গেটওয়ের মাধ্যমে সরাসরি ক্লায়েন্ট-ফেসিং ইনভয়েসে অতিরিক্ত সাবস্ক্রিপশন ছাড়াই পেমেন্ট গ্রহণ করুন।
পুনরাবৃত্ত চালান
রিটেইনার ক্লায়েন্টদের জন্য বিলিং স্বয়ংক্রিয় করুন নির্ধারিত ইনভয়েস ব্যবহার করে, যা ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই একটি কনফিগার করা চক্রে তৈরি হয় এবং পাঠানো হয়।
সময় ট্র্যাকিং
অন্তর্নির্মিত টাইমার ব্যবহার করে বিলযোগ্য সময় রেকর্ড করুন এবং এক ক্লিকেই ট্র্যাক করা সময়কে সরাসরি ইনভয়েস লাইন আইটেমগুলিতে রূপান্তর করুন।
ক্লায়েন্ট পোর্টাল
ক্লায়েন্টদের একটি ব্র্যান্ডেড স্ব-পরিষেবা পোর্টাল দিন যাতে তারা সরাসরি আপনার সাথে যোগাযোগ না করেই চালান দেখতে, পেমেন্ট করতে এবং স্টেটমেন্ট ডাউনলোড করতে পারে।
ব্যয় ব্যবস্থাপনা
ব্যবসার খরচ ট্র্যাক করুন, রসিদ সংযুক্ত করুন এবং খরচগুলিকে একটি নির্বিঘ্ন কর্মপ্রবাহে বিলযোগ্য ক্লায়েন্ট চার্জে রূপান্তর করুন।
কেন Hostinger-এ Invoice Ninja রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।