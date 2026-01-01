এক ক্লিকে হারনেস ইনস্টলেশন।
একটি টুলে গিট হোস্টিং, CI/CD পাইপলাইন এবং ক্লাউড ডেভ এনভায়রনমেন্ট সমন্বিত এন্ড-টু-এন্ড ডেভলপার প্ল্যাটফর্ম।
Harness-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Harness দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
হারনেস ওপেন সোর্স হল একটি ব্যাপক DevOps প্ল্যাটফর্ম যা সোর্স কোড ম্যানেজমেন্ট, স্বয়ংক্রিয় CI/CD পাইপলাইন, হোস্ট করা ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট (গিটস্পেস), এবং আর্টিফ্যাক্ট রেজিস্ট্রিগুলিকে একটি একক সমাধানে একত্রিত করে। ড্রোন CI-এর বিবর্তন হিসাবে, এটি অ্যাপাচি 2.0 লাইসেন্সের অধীনে একটি সম্পূর্ণ সফটওয়্যার ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করতে কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশনের বাইরেও প্রসারিত হয়েছে।
আপনার VPS-এ হারনেস স্ব-হোস্ট করা আপনাকে সীমাহীন বিল্ড মিনিট, আর্টিফ্যাক্ট স্টোরেজ এবং টিম মেম্বারদের একটি নির্দিষ্ট খরচে দেয়, যেখানে সোর্স কোড এবং পাইপলাইন ডেটার সম্পূর্ণ মালিকানা থাকে। কোনো থ্রটলিং নেই, কোনো প্রতি-সিট মূল্য নেই এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই — শুধুমাত্র আপনার নিয়ন্ত্রিত হার্ডওয়্যারে চলমান একটি পূর্ণাঙ্গ DevOps প্ল্যাটফর্ম।
Harness-এর মূল ফিচারগুলো
সমন্বিত SCM
সম্পূর্ণ কমিট, ব্রাঞ্চ, মার্জ এবং পুল রিকোয়েস্ট ওয়ার্কফ্লো সহ গিট রিপোজিটরি হোস্ট করুন, কোড রিভিউ, ব্রাঞ্চ প্রোটেকশন এবং সিক্রেটস স্ক্যানিং-এর পাশাপাশি।
উৎপাদন-উপযোগী CI/CD
কন্টেইনারাইজড পাইপলাইন স্টেপস, শত শত পুনঃব্যবহারযোগ্য টেমপ্লেট, এবং GitHub Actions, GitLab CI, ও CircleCI থেকে এক-ক্লিকে মাইগ্রেশন সহ যেকোনো ভাষা বা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি, পরীক্ষা এবং স্থাপন করুন।
গিটস্পেস ডেভ এনভায়রনমেন্টস
ডেভেলপারদের তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত, পূর্ব-কনফিগার করা ক্লাউড ডেভেলপমেন্ট পরিবেশ প্রদান করুন যা VS কোড, জেটব্রেনস বা ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য — সম্পূর্ণরূপে সেটআপের সময় দূর করে।
আর্টিফ্যাক্ট রেজিস্ট্রি
ডকার ইমেজ, হেলম চার্ট এবং কাস্টম প্যাকেজগুলি একটি বিল্ট-ইন রেজিস্ট্রি-তে সংরক্ষণ করুন এবং প্রক্সি করুন, আপস্ট্রিম ক্যাশিং সহ বিল্ড দ্রুত করতে এবং বাহ্যিক নির্ভরতা কমাতে।
নিরাপত্তা স্ক্যানিং
কোড এবং নির্ভরতাতে থাকা গোপনীয়তা ও দুর্বলতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করুন, উৎপাদন পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই, এবং প্রতিটি পাইপলাইন রানের অংশ হিসেবে মান নিয়ন্ত্রণ গেট প্রয়োগ করুন।
কেন Hostinger-এ Harness রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।