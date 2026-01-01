এক ক্লিকে জোপলিন সার্ভার স্থাপন করুন।
জোপলিনের জন্য স্ব-হোস্টেড সিঙ্ক ব্যাকএন্ড, যা আপনার নোট এবং সংযুক্তিগুলিকে সমস্ত ডিভাইসে ব্যক্তিগত রাখে।
Joplin Server-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Joplin Server দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
জোপলিন সার্ভার হল জনপ্রিয় ওপেন-সোর্স জোপলিন নোট-টেকিং অ্যাপের জন্য স্ব-হোস্টেড সিঙ্ক্রোনাইজেশন ব্যাকএন্ড। এটি ডেস্কটপ, মোবাইল এবং টার্মিনাল ক্লায়েন্ট জুড়ে নোট, করণীয়, নোটবুক এবং অ্যাটাচমেন্ট সিঙ্ক্রোনাইজ করার জন্য একটি সুরক্ষিত, ব্যক্তিগত হাব সরবরাহ করে — ড্রপবক্স বা ওয়ানড্রাইভের মতো তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড পরিষেবাগুলির উপর নির্ভর না করে।
আপনার নিজের VPS-এ জোপলিন সার্ভার হোস্ট করার অর্থ হল আপনার ব্যক্তিগত জ্ঞানভাণ্ডার সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে। আপনি স্টোরেজ সীমা নির্ধারণ করেন, ব্যাকআপ নীতিগুলি সংজ্ঞায়িত করেন এবং এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন সক্ষম করবেন কিনা তা বেছে নেন — কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি নেই, কোনো ডেটা মাইনিং নেই এবং কোনো প্ল্যাটফর্ম লক-ইন নেই।
Joplin Server-এর মূল ফিচারগুলো
ব্যক্তিগত নোট সিঙ্ক
নোট, নোটবুক এবং অ্যাটাচমেন্ট আপনার সমস্ত ডিভাইস জুড়ে আপনার নিজস্ব সার্ভারের মাধ্যমে সিঙ্ক্রোনাইজ করুন, কোনো তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড পরিষেবা আপনার ডেটা পরিচালনা না করে।
প্রান্ত থেকে প্রান্ত এনক্রিপশন
নোটের বিষয়বস্তু ক্লায়েন্ট-সাইড এনক্রিপশন ব্যবহার করে সুরক্ষিত রাখুন যাতে শুধুমাত্র আপনিই আপনার নোটগুলি পড়তে পারেন — এমনকি সার্ভারও কখনও প্লেইনটেক্সট দেখতে পাবে না।
বহু-ব্যবহারকারী সাপোর্ট
পরিবার সদস্য বা সহকর্মীদের জন্য আলাদা অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন, প্রত্যেকের নিজস্ব নোট সংগ্রহ এবং কনফিগারযোগ্য স্টোরেজ কোটা সহ।
নোট শেয়ারিং
অন্যান্য জোপলিন সার্ভার ব্যবহারকারীদের সাথে ব্যক্তিগত নোট বা নোটবুক শেয়ার করুন এবং ক্লায়েন্ট অ্যাপস থেকে সরাসরি অ্যাক্সেস অনুমতিগুলি পরিচালনা করুন।
সকল ক্লায়েন্ট প্ল্যাটফর্ম
Windows, macOS, Linux, iOS, এবং Android-এ জোপলিন ক্লায়েন্টদের সংযুক্ত করুন — প্রতিটি ডিভাইস স্ট্যান্ডার্ড জোপলিন সিঙ্ক প্রোটোকলের মাধ্যমে একই সার্ভারের সাথে সিঙ্ক হয়।
কেন Hostinger-এ Joplin Server রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।