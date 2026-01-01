এক ক্লিকে OTOBO স্থাপন করুন।
আইটি পরিষেবা ব্যবস্থাপনা, গ্রাহক সহায়তা এবং প্রক্রিয়া অটোমেশনের জন্য ওপেন-সোর্স হেল্প ডেস্ক এবং টিকেটিং সিস্টেম।
OTOBO-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OTOBO দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OTOBO হলো একটি সম্পূর্ণ ওপেন-সোর্স, ওয়েব-ভিত্তিক টিকিট এবং সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা 2019 সালে ((OTRS)) কমিউনিটি এডিশন থেকে ফর্ক করা হয়েছে। এটি এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড আইটি হেল্পডেস্ক ক্ষমতা নিয়ে আসে — টিকিট কিউ, SLA ট্র্যাকিং, একটি বিল্ট-ইন FAQ/নলেজ বেস, ITSM ওয়ার্কফ্লো এবং একটি CMDB — কোনো লাইসেন্সিং ফি বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। OTOBO ইমেল, ফোন এবং ওয়েব ফর্মের মাধ্যমে মাল্টি-চ্যানেল যোগাযোগ সমর্থন করে এবং একটি রুল-ভিত্তিক অটোমেশন ইঞ্জিন সহ আসে যা রাউটিং, এসকেলেশন এবং নোটিফিকেশনগুলি আউট অফ দ্য বক্স পরিচালনা করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ OTOBO সেল্ফ-হোস্ট করা সমস্ত টিকিট ডেটা, গ্রাহক রেকর্ড এবং SLA রিপোর্ট আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। এই টেমপ্লেটটি সম্পূর্ণ প্রোডাকশন স্ট্যাক স্থাপন করে: OTOBO ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ডেমন, পারসিস্টেন্ট স্টোরেজের জন্য MariaDB, সমস্ত টিকিট জুড়ে দ্রুত ফুল-টেক্সট সার্চের জন্য একটি ডেডিকেটেড Elasticsearch নোড এবং সেশন ক্যাশিং ও পারফরম্যান্সের জন্য Redis।
OTOBO-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-চ্যানেল টিকিটিং
ইমেল, ওয়েব ফর্ম এবং ফোন থেকে টিকিট গ্রহণ ও পরিচালনা করুন একটি সমন্বিত সারিতে, যেখানে সম্পূর্ণ নিরীক্ষা ইতিহাস এবং থ্রেডেড কথোপকথন থাকবে।
SLA এবং এস্কেলেশন
প্রতিটি সারি বা গ্রাহক প্রতি প্রতিক্রিয়া এবং সমাধানের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন, সময়সীমা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয় এসকেলেশন নিয়ম এবং এজেন্ট বিজ্ঞপ্তি সহ।
বিল্ট-ইন নলেজ বেস
বাহ্যিক গ্রাহক এবং অভ্যন্তরীণ এজেন্ট উভয়ের জন্য FAQ নিবন্ধ প্রকাশ করুন, পুনরাবৃত্তিমূলক টিকিট হ্রাস করে এবং প্রথম-যোগাযোগের সমাধান দ্রুত করে।
শক্তিশালী অটোমেশন
ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই টিকিট স্বয়ংক্রিয়ভাবে রুট, উত্তর এবং বন্ধ করতে বিল্ট-ইন পোস্টমাস্টার ফিল্টার, টিকিট ট্রিগার এবং শিডিউলার জব ব্যবহার করুন।
ITSM এবং CMDB
একটি কাঠামোগত CMDB-তে কনফিগারেশন আইটেম, পরিবর্তন অনুরোধ এবং পরিষেবা ক্যাটালগগুলি পরিচালনা করার জন্য ITSM মডিউল দিয়ে OTOBO-কে প্রসারিত করুন।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
ইলাস্টিকসার্চ ইন্টিগ্রেশন লক্ষ লক্ষ টিকিট, নোট এবং সংযুক্তি জুড়ে তাৎক্ষণিক অনুসন্ধান সরবরাহ করে, যেকোনো স্কেলে এজেন্টের প্রতিক্রিয়ার সময় দ্রুত রাখে।
কেন Hostinger-এ OTOBO রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।