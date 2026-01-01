এক ক্লিকে Seafile স্থাপন করুন।
ড্রপবক্সের বিকল্প হিসেবে একটি সেলফ-হোস্টেড ফাইল সিঙ্ক এবং শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম।
Seafile-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Seafile দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Seafile হল একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স, ওপেন-সোর্স ফাইল সিঙ্ক্রোনাইজেশন এবং শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম যা বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্যবহার করে। এর অনন্য ব্লক-লেভেল সিঙ্ক প্রযুক্তি ডিভাইস জুড়ে দ্রুত, ব্যান্ডউইথ-দক্ষ ফাইল স্থানান্তর সরবরাহ করে, যা বড় ফাইল লাইব্রেরি পরিচালনা করা দলগুলির জন্য এটিকে আদর্শ করে তোলে। সাধারণ ক্লাউড স্টোরেজের বিপরীতে, Seafile বিশাল ফাইল সংগ্রহগুলির নির্ভরযোগ্য সিঙ্ক্রোনাইজেশনের জন্য শুরু থেকেই ডিজাইন করা হয়েছিল।
ক্লায়েন্ট-সাইড এনক্রিপশন, ফাইল ভার্সনিং, গ্রানুলার ফোল্ডার পারমিশন এবং প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য নেটিভ সিঙ্ক ক্লায়েন্ট সহ, Seafile সাবস্ক্রিপশন ফি বা প্রতি-ব্যবহারকারী মূল্য ছাড়াই এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড ফাইল ম্যানেজমেন্ট সরবরাহ করে। সেলফ-হোস্টিং আপনার সমস্ত ডেটা আপনার নিজের সার্ভারে রাখে। এই টেমপ্লেটে মেটাডেটা স্টোরেজের জন্য MariaDB, পারফরম্যান্স ক্যাশিংয়ের জন্য Memcached এবং সুরক্ষিত অ্যাক্সেসের জন্য Traefik HTTPS রাউটিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
Seafile-এর মূল ফিচারগুলো
ব্লক-স্তরের সিঙ্ক
ডেল্টা সিঙ্ক্রোনাইজেশন শুধুমাত্র পরিবর্তিত ফাইল ব্লক স্থানান্তর করে, যা সমস্ত সংযুক্ত ডিভাইস জুড়ে দ্রুত এবং ব্যান্ডউইথ-দক্ষ সিঙ্ক প্রদান করে।
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন
ক্লায়েন্ট-সাইড এনক্রিপ্ট করা লাইব্রেরি নিশ্চিত করে যে ফাইলগুলি আপনার ডিভাইস ছেড়ে যাওয়ার আগে এনক্রিপ্ট করা হয়েছে, যা স্থিতাবস্থায় এবং স্থানান্তরের সময় সংবেদনশীল ডেটা সুরক্ষিত রাখে।
ফাইল ভার্সনিং
কনফিগারযোগ্য ধরে রাখার ক্ষমতা সহ স্বয়ংক্রিয় সংস্করণ ইতিহাস আপনাকে পূর্ববর্তী ফাইল সংস্করণগুলি পুনরুদ্ধার করতে এবং সময়ের সাথে পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করতে দেয়।
নিরাপদ শেয়ারিং লিঙ্ক
নিয়ন্ত্রিত বাহ্যিক সহযোগিতার জন্য পাসওয়ার্ড, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ এবং ডাউনলোড সীমা সহ লিঙ্কের মাধ্যমে ফাইল এবং ফোল্ডার শেয়ার করুন।
ক্রস-প্ল্যাটফর্ম ক্লায়েন্ট
উইন্ডোজ, ম্যাকওএস, লিনাক্স, আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েডের জন্য নেটিভ সিঙ্ক ক্লায়েন্ট আপনার ফাইলগুলিকে প্রতিটি ডিভাইসে অ্যাক্সেসযোগ্য রাখে।
কেন Hostinger-এ Seafile রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।