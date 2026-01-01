এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ক্লাউডফ্লেয়ার্ড স্থাপন করুন।
ফায়ারওয়াল পোর্ট ওপেন করা ছাড়াই নিরাপদে ইন্টারনেট-এ পরিষেবাগুলি উন্মুক্ত করার জন্য Cloudflare Tunnel ড্যামন।
Cloudflared-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Cloudflared দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Cloudflared হলো Cloudflare Tunnel-এর ক্লায়েন্ট ড্যামন, যা আপনার VPS থেকে Cloudflare-এর এজ নেটওয়ার্কে শুধুমাত্র আউটবাউন্ড এনক্রিপ্টেড কানেকশন তৈরি করে। আপনার অরিজিনে পৌঁছানোর আগে সমস্ত ট্র্যাফিক Cloudflare-এর মাধ্যমে রাউট করার ফলে, আপনি ইনবাউন্ড ফায়ারওয়াল পোর্ট না খুলেই বা আপনার সার্ভারের IP অ্যাড্রেস এক্সপোজ না করেই বিল্ট-ইন DDoS সুরক্ষা এবং WAF কভারেজ পান।
একটি VPS-এ Cloudflared ড্যামন সেলফ-হোস্ট করা একটি স্থিতিশীল, সর্বদা চালু টানেল সরবরাহ করে যা হোম ইন্টারনেট কানেকশনের নির্ভরযোগ্যতার সীমাবদ্ধতার অধীন নয়। আপনার Cloudflare টোকেন এবং টানেল কনফিগারেশন আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে সংরক্ষিত থাকে, এবং অন্তর্ভুক্ত ওয়েব UI কমান্ড লাইন ব্যবহার না করেই প্রাথমিক সেটআপ এবং চলমান ব্যবস্থাপনা সহজ করে তোলে।
Cloudflared-এর মূল ফিচারগুলো
কোনো ইনবাউন্ড পোর্টের প্রয়োজন নেই
সমস্ত সংযোগ আপনার সার্ভার থেকে বহির্গামীভাবে উৎপন্ন হয়, যা ফায়ারওয়াল নিয়ম খোলা বা NAT পোর্ট ফরওয়ার্ডিং কনফিগার করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
উৎস আইপি সুরক্ষা
ট্র্যাফিক শুধুমাত্র ক্লাউডফ্লেয়ারের মাধ্যমে আপনার সার্ভারে পৌঁছায়, স্ক্যানার এবং সরাসরি আক্রমণের প্রচেষ্টা থেকে আপনার VPS IP লুকিয়ে রাখে।
বিল্ট-ইন DDoS সুরক্ষা
আপনার অরিজিন সার্ভারে কোনো ট্র্যাফিক পৌঁছানোর আগেই ক্লাউডফ্লেয়ার এজ-এ ভলিউমেট্রিক আক্রমণ শোষণ করে।
জিরো ট্রাস্ট ইন্টিগ্রেশন
টানেলগুলিকে ক্লাউডফ্লেয়ার অ্যাক্সেসের সাথে যুক্ত করুন যাতে একটি VPN ছাড়াই যেকোনো অভ্যন্তরীণ পরিষেবাতে পরিচয়-ভিত্তিক প্রমাণীকরণ প্রয়োগ করা যায়।
ওয়েব-ভিত্তিক কনফিগারেশন
কমান্ড লাইনে না গিয়ে একটি অন্তর্ভুক্ত ওয়েব UI এর মাধ্যমে টানেল টোকেন এবং রুটগুলি পরিচালনা করুন।
কেন Hostinger-এ Cloudflared রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।