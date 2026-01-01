এক ক্লিকে Plausible Analytics স্থাপন করুন।
হালকা ওজনের, কুকিবিহীন ওয়েব অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম যা সম্পূর্ণরূপে জিডিপিআর-সম্মত এবং সমস্ত ভিজিটর ডেটা আপনার নিজস্ব সার্ভারে রাখে।
Plausible Analytics-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Plausible Analytics দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Plausible অ্যানালিটিক্স হল গুগল অ্যানালিটিক্স-এর একটি ওপেন-সোর্স, গোপনীয়তা-প্রথম বিকল্প যা কুকিজ, ব্যক্তিগত ডেটা সংগ্রহ, বা সম্মতি ব্যানার ছাড়াই প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট মেট্রিক্স ট্র্যাক করে। এর ট্র্যাকিং স্ক্রিপ্ট ১ কেবি-এর কম ওজনের, তাই এটি পেজ লোড টাইমে কার্যত কোনো প্রভাব ফেলে না, যখন আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত ট্র্যাফিক অন্তর্দৃষ্টি সহ একটি পরিষ্কার ড্যাশবোর্ড সরবরাহ করে।
আপনার ভিএসপি-তে Plausible স্ব-হোস্ট করলে প্রতিটি পেজভিউ এবং ইভেন্ট রেকর্ড আপনার অবকাঠামোতে থাকে, কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস ছাড়াই। এই টেমপ্লেটটি মেটাডেটার জন্য PostgreSQL এবং উচ্চ-পারফরম্যান্স অ্যানালিটিক্স কোয়েরির জন্য ClickHouse-এর সাথে Plausible অ্যাপ্লিকেশনটিকে যুক্ত করে, যা আপনাকে একটি সম্পূর্ণ, প্রোডাকশন-রেডি সেটআপ দেয় যা একটি নির্দিষ্ট অবকাঠামো খরচে অনির্দিষ্টকালের জন্য ডেটা ধরে রাখে।
Plausible Analytics-এর মূল ফিচারগুলো
কুকিবিহীন ট্র্যাকিং
কুকিজ বা স্থায়ী শনাক্তকারী ছাড়াই ট্র্যাফিক পরিমাপ করে, তাই আপনার কোনো সম্মতি ব্যানার প্রয়োজন নেই এবং ডিফল্টরূপে GDPR ও CCPA-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে।
1 KB-এর কম স্ক্রিপ্ট
ট্র্যাকিং স্ক্রিপ্ট অধিকাংশ ছবির চেয়ে ছোট, পেজ লোড হতে পরিমাপযোগ্য কোনো বিলম্ব যোগ না করে তবুও সমস্ত প্রয়োজনীয় মেট্রিক্স ক্যাপচার করে।
রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড
একটি একক, সহজে পঠনযোগ্য ড্যাশবোর্ডে ঐতিহাসিক প্রবণতা, ট্র্যাফিকের উৎস এবং শীর্ষ পৃষ্ঠাগুলির পাশাপাশি লাইভ ভিজিটর সংখ্যা দেখুন।
লক্ষ্য এবং ইভেন্ট ট্র্যাকিং
কাস্টম রূপান্তর এবং ইভেন্টগুলি নিরীক্ষণ করুন — ফর্ম জমা দেওয়া, বোতামে ক্লিক করা এবং আউটবাউন্ড লিঙ্কগুলি — জটিল অ্যানালিটিক্স কোড না লিখে।
ClickHouse অ্যানালিটিক্স ইঞ্জিন
ClickHouse কলামার স্টোরেজ লক্ষ লক্ষ পেজভিউ জুড়ে দ্রুত কোয়েরিগুলিকে শক্তি যোগায়, যার ফলে উচ্চ-ট্র্যাফিকের সাইটগুলিতেও ড্যাশবোর্ডগুলি তাৎক্ষণিকভাবে লোড হয়।
কেন Hostinger-এ Plausible Analytics রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।