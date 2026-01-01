এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Drizzle Gateway মোতায়েন করুন।
স্ব-হোস্টেড ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট স্টুডিও যা ড্রিজল ORM ইকোসিস্টেমের উপর নির্মিত, ভিজ্যুয়াল কোয়েরি বিল্ডিং এবং মাল্টি-ডেটাবেস সমর্থন সহ।
Drizzle Gateway-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Drizzle Gateway দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Drizzle Gateway হলো Drizzle Studio-এর একটি উন্নত, সেল্ফ-হোস্টেড ভার্সন, যা ডেভেলপার এবং ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের তাদের ডেটাবেস ম্যানেজ করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়েব-ভিত্তিক ইন্টারফেস প্রদান করে। Drizzle ORM ইকোসিস্টেমের উপর নির্মিত, এটি অ্যাডভান্সড কোয়েরি বিল্ডিং, রিয়েল-টাইম স্কিমা ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং মাইগ্রেশন ম্যানেজমেন্ট একটি একক টুলে সরবরাহ করে যা যেকোনো ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য।
অ্যাপ্লিকেশনটি একাধিক যুগপৎ ডেটাবেস কানেকশন সাপোর্ট করে, যা ডেভেলপমেন্ট, স্টেজিং এবং প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্ট জুড়ে কাজ করা টিমগুলোর জন্য এটিকে একটি সেন্ট্রালাইজড হাব তৈরি করে। মাস্টার পাসওয়ার্ড প্রোটেকশন অ্যাক্সেস সুরক্ষিত করে, যখন পারসিস্টেন্ট স্টোরেজ রিস্টার্টের পরেও সমস্ত কানেকশন কনফিগারেশন এবং সেভ করা কোয়েরি অক্ষত রাখে। সেল্ফ-হোস্টিং নিশ্চিত করে যে সংবেদনশীল ডেটাবেস ক্রেডেনশিয়ালগুলো আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে কখনো বাইরে যায় না।
Drizzle Gateway-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল কোয়েরি বিল্ডার
টাইপ সেফটি সহ একটি স্বজ্ঞাত ইন্টারফেসের মাধ্যমে ডেটাবেস কোয়েরি তৈরি এবং কার্যকর করুন — সাধারণ অপারেশনের জন্য কোনো কাঁচা SQL এর প্রয়োজন নেই।
স্কিমা ভিজ্যুয়ালাইজেশন
আপনার ডেটাবেস কাঠামো এবং সম্পর্ক একটি রিয়েল-টাইম ভিজ্যুয়াল ডায়াগ্রামে দেখুন যা স্কিমা পরিবর্তন করার সাথে সাথে আপডেট হয়।
মাল্টি-ডাটাবেস সংযোগ
একই সাথে একাধিক ডেটাবেসের সংযোগ পরিচালনা করুন, ইন্টারফেস না ছেড়েই পরিবেশগুলির মধ্যে স্যুইচ করে।
মাইগ্রেশন ব্যবস্থাপনা
সরাসরি UI থেকে স্কিমা মাইগ্রেশন তৈরি করুন, পূর্বরূপ দেখুন এবং প্রয়োগ করুন, আপনার ডেটাবেস বিবর্তনকে সুসংগঠিত ও নিরীক্ষণযোগ্য রেখে।
মাস্টার পাসওয়ার্ড সুরক্ষা
একটি একক মাস্টার পাসওয়ার্ডের আড়ালে সমস্ত ডেটাবেস সংযোগে অ্যাক্সেস সুরক্ষিত করে, আপনার VPS-এ শংসাপত্রগুলি সুরক্ষিত রাখে।
কেন Hostinger-এ Drizzle Gateway রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।