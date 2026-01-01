এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Movary স্থাপন করুন।
Plex, Jellyfin, Emby, এবং Trakt স্ক্রাবলিং এবং সমৃদ্ধ পরিসংখ্যান সহ স্ব-হোস্টেড মুভি দেখার ইতিহাস ট্র্যাকার।
Movary-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Movary দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Movary হলো একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যা বিশেষভাবে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা তাদের দেখার ইতিহাসের সম্পূর্ণ মালিকানা চান। এটি The Movie Database এবং IMDb থেকে মেটাডেটা সংগ্রহ করে, টাইমস্ট্যাম্প এবং রেটিং সহ প্রতিটি প্লে ট্র্যাক করে, এবং অভিনেতা, পরিচালক, জেনার, ভাষা এবং দশকগুলির উপর গভীর পরিসংখ্যান তুলে ধরে যা আপনার রুচিকে আকার দেয়।
একটি VPS-এ Movary স্ব-হোস্ট করা আপনার দেখার ইতিহাসকে ব্যক্তিগত এবং পোর্টেবল রাখে, Trakt, Letterboxd, এবং Netflix থেকে ইম্পোর্ট সহ, এছাড়াও Plex, Jellyfin, Emby, এবং Kodi থেকে স্বয়ংক্রিয় স্ক্রাবলিং রয়েছে। বাণিজ্যিক ট্র্যাকারদের থেকে ভিন্ন, এখানে কোনো বিজ্ঞাপন টার্গেটিং নেই, প্রতি-ব্যবহারকারী মূল্য নির্ধারণ নেই, এবং আপনার দেখার ডেটা কখনও আপনার সার্ভার ছেড়ে যায় না।
Movary-এর মূল ফিচারগুলো
প্লেক্স এবং জেলিফিন স্ক্রবলিং
Plex, Jellyfin, Emby, অথবা Kodi-তে দেখা প্রতিটি সিনেমা ম্যানুয়ালি প্লে চিহ্নিত না করেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে লগ করুন।
বিস্তারিত দেখার পরিসংখ্যান
আপনার সেরা অভিনেতা, পরিচালক, ধরণ, ভাষা এবং দশকগুলি চার্টের মাধ্যমে দেখুন যা দেখায় কীভাবে আপনার রুচি সময়ের সাথে বিকশিত হয়।
Trakt এবং Letterboxd আমদানি
Trakt, Letterboxd, অথবা Netflix থেকে আপনার বিদ্যমান দেখার ইতিহাস প্রথম দিনেই নিয়ে আসুন, নতুন করে শুরু করার পরিবর্তে।
রেটিং এবং ব্যক্তিগত নোট
আপনার দেখা প্রতিটি চলচ্চিত্রের একটি চিত্র পুনরায় তৈরি করতে ব্যক্তিগত স্কোর এবং নোট দিয়ে সেগুলোর রেটিং দিন।
ইনস্টলযোগ্য ওয়েব অ্যাপ
অ্যাপ স্টোর ছাড়াই নেটিভ অনুভূতির জন্য ফোন এবং ডেস্কটপে Movary একটি প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ হিসেবে ইনস্টল করুন।
একাধিক ব্যবহারকারী সমর্থন
বন্ধু বা পরিবারের সাথে একটি সার্ভার শেয়ার করুন, যেখানে প্রতিটি প্রোফাইল তার নিজস্ব ওয়াচলিস্ট, রেটিং এবং পরিসংখ্যান সহ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকবে।
কেন Hostinger-এ Movary রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।