এক ক্লিকে Iceshrimp স্থাপন করুন।
.NET-এর উপর নির্মিত একটি বিকেন্দ্রীভূত অ্যাকটিভিটিপাব সামাজিক নেটওয়ার্ক, যা মিসকির উত্তরসূরি এবং একটি দ্রুত ও আরও সুবিন্যস্ত ব্যাকএন্ড সহ।
Iceshrimp-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Iceshrimp দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Iceshrimp.NET হল Iceshrimp ফেডিভার্স সার্ভারের একটি সম্পূর্ণ পুনর্লিখন, যা মূল Node.js স্ট্যাকের পরিবর্তে একটি আধুনিক .NET ব্যাকএন্ড এবং একটি Blazor WebAssembly ফ্রন্টএন্ড ব্যবহার করে। এর ফলস্বরূপ, এটি একটি ফেডারেটেড সোশ্যাল নেটওয়ার্ক যা Misskey-পরিবারের সার্ভারগুলির মেমরি এবং CPU ব্যবহারের একটি ভগ্নাংশে ActivityPub চালায়, এবং বৃহত্তর ফেডিভার্সের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।
আপনার VPS-এ Iceshrimp সেল্ফ-হোস্ট করলে আপনার কমিউনিটি, কন্টেন্ট এবং মডারেশন নীতিগুলি আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে — কোনো অ্যালগরিদমিক ফিড, কোনো বিজ্ঞাপন এবং কোনো প্ল্যাটফর্ম লক-ইন ছাড়াই। একটি Mastodon-সামঞ্জস্যপূর্ণ API ব্যবহারকারীদের তাদের পছন্দের মোবাইল এবং ওয়েব ক্লায়েন্টগুলি ব্যবহার করতেও দেয়।
Iceshrimp-এর মূল ফিচারগুলো
ActivityPub ফেডারেশন
মাস্টোডন, মিসকি, প্লেরোমা এবং ফেডিভার্সের বাকি অংশের সাথে স্থানীয়ভাবে সংযুক্ত হয় যাতে আপনার ব্যবহারকারীরা হাজার হাজার স্বাধীন সার্ভার জুড়ে অনুসরণ করতে এবং ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে।
Mastodon-সামঞ্জস্যপূর্ণ API
জনপ্রিয় মাস্টোডন ক্লায়েন্ট যেমন Elk, Phanpy, Ice Cubes, এবং Tusky-এর জন্য ড্রপ-ইন সমর্থন মানে ব্যবহারকারীরা তাদের পছন্দের অ্যাপগুলি ব্যবহার করতে পারেন।
স্লিম .NET ব্যাকএন্ড
সম্পূর্ণ নতুন .NET ব্যাকএন্ড মিসকি-পরিবারের সার্ভারগুলির চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত এবং আরও সম্পদ-দক্ষ, যা ছোট VPS প্ল্যানগুলিকে ফেডারেটেড হোস্টিংয়ের জন্য কার্যকর করে তোলে।
কনফিগারযোগ্য পাবলিক প্রিভিউ
একটি শুধুমাত্র HTML পাবলিক প্রিভিউ লগ-আউট করা দর্শকদের সম্পূর্ণ ক্লায়েন্ট অ্যাপ প্রকাশ না করেই স্থানীয় বিষয়বস্তু ব্রাউজ করতে দেয়, কী দেখানো হবে তার উপর সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ সহ।
অনুমোদিত আনা ও ব্লক তালিকা
অনুমোদিত ফেচ, ব্লক-লিস্ট বা অ্যালাও-লিস্ট ফেডারেশন মোড এবং কনফিগারযোগ্য স্বাক্ষর যাচাইকরণের জন্য অন্তর্নির্মিত সমর্থন অ্যাডমিনদের শক্তিশালী মডারেশন টুলিং দেয়।
Iceshrimp-JS থেকে মাইগ্রেশন
একটি সু-সমর্থিত আপগ্রেড পাথ মানে বিদ্যমান Iceshrimp-JS ইনস্ট্যান্সগুলি অ্যাকাউন্ট, পোস্ট বা ফলো না হারিয়ে নতুন ব্যাকএন্ডে যেতে পারে।
কেন Hostinger-এ Iceshrimp রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।