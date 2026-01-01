এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ইনফিসিক্যাল স্থাপন করুন।
প্রতিটি প্রোজেক্ট এবং এনভায়রনমেন্ট জুড়ে নিরাপদে এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল এবং API কী (keys) সিঙ্ক করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স সিক্রেটস ম্যানেজার।
Infisical-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Infisical দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Infisical হলো একটি ওপেন-সোর্স সিক্রেটস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, যা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা .env ফাইল এবং হার্ড-কোডেড ক্রেডেনশিয়ালগুলোকে একটি অডিটেবল 'সোর্স অফ ট্রুথ'-এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করে। এটি একটি ক্লিন ওয়েব UI, CLI, এবং SDK ইন্টিগ্রেশন প্রদান করে সিক্রেট সংরক্ষণ, সিঙ্ক এবং রোটেট করার জন্য ডেভেলপমেন্ট, স্টেজিং এবং প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্ট জুড়ে, সোর্স কন্ট্রোলে সংবেদনশীল ভ্যালু কমিট না করেই।
Infisical সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার API কী, ডেটাবেজ পাসওয়ার্ড এবং সার্ভিস টোকেনগুলো আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে কখনোই বাইরে যাবে না। আপনি আপনার নিয়ন্ত্রিত হার্ডওয়্যারে সম্পূর্ণ অডিট ট্রেইল, রোল-বেসড অ্যাক্সেস কন্ট্রোল এবং সিক্রেট ভার্সনিং পাবেন — কোনো পার-সিট ফি ছাড়াই এবং তৃতীয় পক্ষের লঙ্ঘনের মাধ্যমে আপনার ক্রেডেনশিয়াল ফাঁস হওয়ার কোনো ঝুঁকি ছাড়াই।
Infisical-এর মূল ফিচারগুলো
কেন্দ্রীয় গোপনীয়তা সংরক্ষণ
প্রজেক্ট এবং এনভায়রনমেন্টের বিভাজন সহ প্রতিটি প্রজেক্ট এবং এনভায়রনমেন্টের সমস্ত এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল এক জায়গায় সংরক্ষণ করুন।
সম্পূর্ণ অডিট লগ
প্রতিটি গোপন পড়া, লেখা এবং মুছে ফেলা টাইমস্ট্যাম্প এবং ব্যবহারকারীর অ্যাট্রিবিউশন সহ সম্মতি এবং ঘটনা প্রতিক্রিয়ার জন্য লগ করা হয়।
CLI এবং SDK একীকরণ
অ্যাপ্লিকেশন কোড পরিবর্তন না করেই, CLI বা Node.js, Python, Go, Ruby এবং আরও অনেক কিছুর জন্য নেটিভ SDK-এর মাধ্যমে রানটাইমে যেকোনো প্রক্রিয়ায় গোপনীয়তা ইনজেক্ট করুন।
গোপন সংস্করণ
গোপন তথ্যের প্রতিটি পরিবর্তন সংস্করণ করা হয়, যা যেকোনো পূর্ববর্তী মানে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয় যখন একটি ত্রুটিপূর্ণ স্থাপন দ্রুত বাতিল করার প্রয়োজন হয়।
CI/CD পাইপলাইন সাপোর্ট
GitHub Actions, GitLab CI, Docker, এবং Kubernetes-এর সাথে নেটিভ ইন্টিগ্রেশন প্লেইন-টেক্সট পাইপলাইন ভেরিয়েবল হিসাবে গোপনীয়তা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
কেন Hostinger-এ Infisical রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।