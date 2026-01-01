এক ক্লিকে লাইভবুক স্থাপন করুন।
ইন্টারেক্টিভ, সহযোগী এলিক্সির নোটবুক ডেটা সায়েন্স, অটোমেশন এবং লাইভ কোড এক্সপ্লোরেশনের জন্য।
Livebook-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Livebook দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
লাইভবুক হল একটি ওপেন-সোর্স ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যা সহযোগী, পুনরুৎপাদনযোগ্য এলিক্সির নোটবুক লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়। BEAM ইকোসিস্টেমের জন্য বিশেষভাবে তৈরি, এটি লাইভ কোড এক্সিকিউশন, সমৃদ্ধ ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং রিয়েল-টাইম মাল্টিপ্লেয়ার এডিটিংকে একটি একক ব্রাউজার-ভিত্তিক ইন্টারফেসে একত্রিত করে। সাধারণ-উদ্দেশ্য নোটবুক পরিবেশের বিপরীতে, লাইভবুক এলিক্সিরের কনকারেন্সি মডেলের সাথে গভীরভাবে একত্রিত এবং এমন নোটবুক তৈরি করে যা সেশন এবং মেশিন জুড়ে অভিন্নভাবে চলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
একটি VPS-এ লাইভবুক স্ব-হোস্টিং আপনার নোটবুক, ডেটা পাইপলাইন এবং মেশিন লার্নিং পরীক্ষাগুলিকে আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে রাখে — কোনো নোটবুকের আকারের সীমাবদ্ধতা, কোনো ব্যবহারের ফি এবং আপনার কোড বা ডেটা পরিচালনা করার জন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড পরিষেবা ছাড়াই।
Livebook-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম সহযোগিতা
একাধিক ব্যবহারকারী লাইভ কার্সার ট্র্যাকিং এবং দ্বন্দ্ব-মুক্ত সহযোগী সম্পাদনার সাহায্যে একই নোটবুক একই সাথে সম্পাদনা করতে পারেন।
স্মার্ট সেল
পূর্ব-নির্মিত সেল প্রকারগুলি পুনরাবৃত্তিমূলক বয়লারপ্লেট কোড না লিখেই SQL ক্যোয়ারী, HTTP অনুরোধ, ফাইল পড়া এবং চার্ট তৈরি স্বয়ংক্রিয় করে তোলে।
ML এবং ডেটা ওয়ার্কফ্লো
Nx, Explorer, এবং Kino-এর সাথে নেটিভ ইন্টিগ্রেশন সংখ্যাগত গণনা, ডেটাফ্রেম এবং সমৃদ্ধ ভিজ্যুয়ালাইজেশন সরাসরি নোটবুকের মধ্যে সক্ষম করে।
নোটবুক অ্যাপ স্থাপন
যেকোনো নোটবুককে একটি স্বতন্ত্র ইন্টারেক্টিভ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে প্রকাশ করুন যা শেষ ব্যবহারকারীরা লাইভবুক ইন্টারফেসে সরাসরি অ্যাক্সেস ছাড়াই চালাতে পারে।
ডিফল্টভাবেই পুনরুৎপাদনযোগ্য
নোটবুকগুলি ফাইলটির মধ্যেই সমস্ত নির্ভরতা এবং রানটাইম মান রেকর্ড করে, যা বিভিন্ন মেশিন এবং স্থাপনাসমূহে ধারাবাহিক ফলাফল নিশ্চিত করে।
কেন Hostinger-এ Livebook রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।