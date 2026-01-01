এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Locust স্থাপন করুন।
একটি রিয়েল-টাইম ওয়েব ড্যাশবোর্ড সহ একযোগে ব্যবহারকারীদের অনুকরণ করার জন্য স্ক্রিপ্টেবল পাইথন লোড টেস্টিং ফ্রেমওয়ার্ক।
Locust-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Locust দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Locust হল একটি ওপেন-সোর্স পাইথন-ভিত্তিক লোড টেস্টিং টুল যা ইঞ্জিনিয়ারিং দলগুলিকে সাধারণ পাইথন কোডে ব্যবহারকারীর আচরণ সংজ্ঞায়িত করতে এবং যেকোনো HTTP বা কাস্টম-প্রোটোকল টার্গেটের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ যুগপৎ অনুরোধ পুনরায় চালাতে দেয়। GUI-প্রথম টুলগুলির বিপরীতে, Locust সিনারিওগুলি হল সংস্করণ-নিয়ন্ত্রিত স্ক্রিপ্ট, যা পরীক্ষাগুলিকে পর্যালোচনা করা, প্যারামিটারাইজ করা এবং CI/CD পাইপলাইনে একীভূত করা সহজ করে তোলে।
বিল্ট-ইন ওয়েব UI পরীক্ষা চলার সময় লাইভ থ্রুপুট, প্রতিক্রিয়া সময়ের পার্সেন্টাইল এবং ত্রুটির হার দেখায় এবং রিস্টার্ট না করেই রিয়েল টাইমে ব্যবহারকারীদের বাড়াতে বা কমাতে দেয়। আপনার VPS-এ Locust স্ব-হোস্ট করা তৃতীয় পক্ষের SaaS পরিকাঠামো থেকে পরীক্ষার ট্র্যাফিক এবং শংসাপত্রগুলিকে দূরে রাখে এবং কৃত্রিম নেটওয়ার্ক লেটেন্সি কমাতে আপনাকে টার্গেট সিস্টেমের কাছাকাছি লোড জেনারেটর সহ-অবস্থান করতে দেয়।
Locust-এর মূল ফিচারগুলো
Python লোকাষ্টফাইলস
পরীক্ষার পরিস্থিতিগুলি সাধারণ পাইথন ক্লাস হিসাবে লিখুন, যেখানে স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি এবং তৃতীয় পক্ষের প্যাকেজগুলিতে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস থাকবে, যা সংস্করণ নিয়ন্ত্রণ এবং CI ইন্টিগ্রেশন সক্ষম করবে।
রিয়েল-টাইম ওয়েব ড্যাশবোর্ড
আপনার ব্রাউজারে সরাসরি প্রতি সেকেন্ডে অনুরোধ, প্রতিক্রিয়ার সময় পার্সেন্টাইল এবং ব্যর্থতার হার নিরীক্ষণ করুন, এবং পরীক্ষা বন্ধ না করেই সমসাময়িক ব্যবহারকারীর সংখ্যা সামঞ্জস্য করুন।
বন্টিত লোড উৎপাদন
একাধিক মেশিন থেকে লোড সমন্বয় করতে ওয়ার্কার নোড যোগ করুন, যা লক্ষ লক্ষ সমসাময়িক ব্যবহারকারীর কাছে স্কেল করতে পারে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে সমষ্টিগত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়।
যেকোনো প্রোটোকল সাপোর্ট
যেকোনো পাইথন লাইব্রেরি ব্যবহার করে বেস ইউজার ক্লাসকে প্রসারিত করে REST API, ওয়েবসকেট, gRPC, এবং কাস্টম TCP প্রোটোকল পরীক্ষা করুন।
হেডলেস সিআই মোড
আপনার পাইপলাইনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিপ্লয়মেন্টগুলিকে গেট করার জন্য, ব্যর্থতার হার এবং ল্যাটেন্সির উপর কনফিগারযোগ্য পাস/ফেল থ্রেশহোল্ড সহ পরীক্ষাগুলি অ-ইন্টারেক্টিভভাবে চালান।
কেন Hostinger-এ Locust রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।