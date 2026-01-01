এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Pgweb ডিপ্লয় করুন।
হালকা ওয়েব-ভিত্তিক পোস্টগ্রেএসকিউএল ব্রাউজার, শূন্য নির্ভরতা সহ যেকোনো আধুনিক ব্রাউজার থেকে তাৎক্ষণিক ডেটাবেস অনুসন্ধানের জন্য।
Pgweb-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Pgweb দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Pgweb হল একটি আধুনিক, ক্রস-প্ল্যাটফর্ম PostgreSQL ডেটাবেস ব্রাউজার যা Go দিয়ে তৈরি এবং শূন্য বাহ্যিক নির্ভরতা সহ একটি একক বাইনারি হিসাবে বিতরণ করা হয়। এটি স্কিমা ব্রাউজ করা, কাস্টম SQL কোয়েরি চালানো এবং ডেটা এক্সপোর্ট করার জন্য একটি পরিষ্কার ওয়েব ইন্টারফেস সরবরাহ করে — ঐতিহ্যবাহী ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট স্যুটের জটিলতা ছাড়াই।
আপনার VPS-এ Pgweb স্থাপন করা আপনার পুরো দলকে একটি কেন্দ্রীভূত, সর্বদা অ্যাক্সেসযোগ্য ডেটাবেস ব্রাউজার দেয় যা HTTP বেসিক অথেন্টিকেশন দ্বারা সুরক্ষিত। এটি একটি ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কে আপনার PostgreSQL ইনস্ট্যান্সের পাশাপাশি চলে, ডেভেলপারদের কাছে কাঁচা ডেটাবেস ক্রেডেনশিয়াল প্রকাশ না করেই নিরাপদ অ্যাড-হক কোয়েরি অ্যাক্সেস প্রদান করে।
Pgweb-এর মূল ফিচারগুলো
জিরো ডিপেন্ডেন্সি
একক বাইনারি স্থাপন মানে কোনো রানটাইম লাইব্রেরি বা সিস্টেম প্যাকেজ ছাড়াই আপনি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে PostgreSQL ডেটাবেস ব্রাউজ করা শুরু করতে পারেন।
মাল্টি-সেশন সাপোর্ট
একই সাথে একাধিক PostgreSQL ডেটাবেসের সাথে সংযোগ করুন এবং সেগুলির মধ্যে স্যুইচ করুন, যা বিভিন্ন পরিবেশ জুড়ে ডেটা তুলনা করা সহজ করে তোলে।
ডেটা এক্সপোর্ট
স্প্রেডশীট এবং ব্যবসায়িক বুদ্ধিমত্তা সরঞ্জামগুলিতে বিশ্লেষণের জন্য টেবিল এবং কোয়েরির ফলাফল সরাসরি CSV, JSON, অথবা XML-এ এক্সপোর্ট করুন।
SSH টানেল সংযোগ
SSH টানেলের মাধ্যমে দূরবর্তী ডেটাবেসে নিরাপদে সংযোগ করুন, PostgreSQL পোর্টগুলি সর্বজনীনভাবে উন্মুক্ত না করে অথবা ফায়ারওয়াল নিয়ম পরিবর্তন না করে।
অনুসন্ধান ইতিহাস
স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্বে সম্পাদিত স্টেটমেন্টগুলি ট্র্যাক করে যাতে আপনি দ্রুত জটিল কোয়েরিগুলি স্মরণ করতে এবং পুনরায় ব্যবহার করতে পারেন পুনরায় টাইপ না করেই।
কেন Hostinger-এ Pgweb রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।