এক ক্লিকে মিত্র স্থাপন।
সম্পূর্ণ মাস্টোডন এপিআই সামঞ্জস্য এবং একটি ক্ষুদ্র মেমরি ফুটপ্রিন্ট সহ হালকা ওজনের রাস্ট-ভিত্তিক ফেডারেটেড সোশ্যাল নেটওয়ার্ক।
Mitra-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mitra দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Mitra হল Rust-এ লেখা একটি ওপেন-সোর্স ফেডারেটেড মাইক্রো-ব্লগিং প্ল্যাটফর্ম যা ActivityPub প্রোটোকলের মাধ্যমে বৃহত্তর ফেডিভার্সের সাথে সংযুক্ত। ৫০ MB-এর কম মেমরি ফুটপ্রিন্ট সহ, এটি ক্ষুদ্রতম VPS প্ল্যানগুলিতেও স্বাচ্ছন্দ্যে চলে এবং Mastodon, Pleroma, Misskey, এবং অন্যান্য ফেডারেটেড নেটওয়ার্কগুলির সাথে ইন্টারঅপারেট করে। যেহেতু Mitra Mastodon API প্রয়োগ করে, তাই প্রতিটি জনপ্রিয় Mastodon ক্লায়েন্ট বক্সের বাইরেই কাজ করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Mitra সেলফ-হোস্ট করা আপনার সোশ্যাল গ্রাফ, পোস্ট এবং সাবস্ক্রাইবার ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে — কোনো অ্যালগরিদমিক ফিড নেই, কোনো বিজ্ঞাপন নেই এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্ম নিয়ম নির্ধারণ করে না। আপনি আপনার সম্প্রদায়ের জন্য রেজিস্ট্রেশন নীতি, মডারেশন পদ্ধতি এবং ফেডারেশন স্কোপ সেট করেন।
Mitra-এর মূল ফিচারগুলো
সামান্য মেমরি ব্যবহার
৫০ এমবি র্যামের কম ব্যবহার করে চলে, যা এটিকে উপলব্ধ সবচেয়ে হালকা ফেডারেটেড সোশ্যাল সার্ভার বানিয়েছে এবং ছোট ভিপিএস স্থাপনার জন্য আদর্শ।
Mastodon API সামঞ্জস্যপূর্ণ
ওয়েব, ডেস্কটপ, অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস-এ কার্যত প্রতিটি বিদ্যমান মাস্টোডন ক্লায়েন্ট অ্যাপের সাথে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই কাজ করে।
ActivityPub ফেডারেশন
হাজার হাজার ফেডিভার্স ইনস্ট্যান্সের সাথে সংযুক্ত হয় যাতে ব্যবহারকারীরা Mastodon, Pleroma, Misskey এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম জুড়ে অ্যাকাউন্টগুলি অনুসরণ করতে পারে।
বিল্ট-ইন সাবস্ক্রিপশন
মোনেরোতে নিষ্পত্তি করা নেটিভ পেইড কন্টেন্ট সাবস্ক্রিপশন নির্মাতাদের তৃতীয় পক্ষের পেমেন্ট প্রসেসর ছাড়াই তাদের কাজ নগদীকরণ করতে দেয়।
অ্যাকাউন্ট স্থানান্তর
ব্যবহারকারীরা তাদের পরিচয় এবং অনুসারীদের অন্য একটি সার্ভারে স্থানান্তর করতে পারেন, একক ইনস্ট্যান্সে আবদ্ধ না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে।
Tor এবং I2P সাপোর্ট
গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক সম্প্রদায় এবং অনিয়ন-রাউটেড ইনস্ট্যান্সগুলির জন্য টর এবং আই২পি-এর মাধ্যমে সরাসরি ফেডারেট করে।
কেন Hostinger-এ Mitra রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।