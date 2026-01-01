এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ExpenseOwl স্থাপন করুন।
হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড ব্যয় ট্র্যাকার, ড্যাশবোর্ড চার্ট, ক্যাটাগরি ব্যবস্থাপনা এবং CSV আমদানি/রপ্তানি সহ — কোনো ডাটাবেসের প্রয়োজন নেই।
ExpenseOwl-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ExpenseOwl দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ExpenseOwl হল একটি ন্যূনতম স্ব-হোস্টেড ব্যয় ট্র্যাকিং অ্যাপ্লিকেশন যা সমস্ত ডেটা স্থানীয় JSON ফাইলগুলিতে সংরক্ষণ করে এবং কোনো বাহ্যিক ডেটাবেসের প্রয়োজন হয় না। এটি পাই চার্ট এবং ক্যাশফ্লো সারাংশ সহ একটি পরিষ্কার ড্যাশবোর্ড, এন্ট্রি পর্যালোচনা করার জন্য একটি সাজানো যায় এমন ব্যয় সারণী, এবং বিভাগ, মুদ্রা, এবং ডেটা আমদানি/রপ্তানি পরিচালনার জন্য একটি সেটিংস প্যানেল সরবরাহ করে।
আপনার নিজের VPS-এ ExpenseOwl স্ব-হোস্ট করার অর্থ হল আপনার ব্যক্তিগত আর্থিক রেকর্ডগুলি আপনার পরিকাঠামো ছেড়ে যায় না। হালকা ওজনের ডিজাইনটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্থাপন করা যায় এবং কোনো ডেটাবেস পরিষেবা রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না, যা আপনার ব্যক্তিগত আর্থিক ডেটার সম্পূর্ণ মালিকানা নেওয়ার অন্যতম সহজ উপায়।
ExpenseOwl-এর মূল ফিচারগুলো
খরচ ড্যাশবোর্ড
পাই চার্ট এবং ক্যাশফ্লো সারাংশ সমস্ত ট্র্যাক করা বিভাগ জুড়ে ব্যয়ের ধরণগুলির একটি তাৎক্ষণিক ভিজ্যুয়াল বিভাজন দেয়।
ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্ট
আপনার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বাজেট ব্যবস্থার সাথে মেলাতে সেটিংস প্যানেলে কাস্টম খরচের বিভাগগুলি সংজ্ঞায়িত করুন এবং সম্পাদনা করুন।
CSV ইমপোর্ট এবং এক্সপোর্ট
ExpenseOwl-এ CSV ফাইল ব্যবহার করে ডেটা আনা-নেওয়া করুন — যা অন্যান্য অ্যাপ থেকে হিস্টরি ইম্পোর্ট করার জন্য অথবা পোর্টেবল ব্যাকআপ তৈরি করার জন্য সহায়ক।
কোনো ডাটাবেস প্রয়োজন নেই
সমস্ত খরচের ডেটা নামযুক্ত ভলিউমে স্থানীয় JSON ফাইলগুলিতে সংরক্ষণ করা হয়, সুতরাং কোনো পোস্টগ্রেস বা মাইএসকিউএল পরিষেবা কনফিগার বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নেই।
PWA সাপোর্ট
ExpenseOwl ইনস্টল করুন একটি প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ হিসেবে, ডেস্কটপ বা মোবাইলে সরাসরি ব্রাউজার থেকে একটি নেটিভ অ্যাপের মতো অভিজ্ঞতা পেতে।
কেন Hostinger-এ ExpenseOwl রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।